Sur une aile et une prière: les deuxièmes manches de Prashant Kishor et la route à parcourir pour un Congrès blasé

Le stratège politique Prashant Kishor a travaillé dur ces jours-ci. Récemment, il a non seulement tenu de longues réunions avec le chef du Parti du Congrès nationaliste Sharad Pawar, mais aussi avec l’ancien président du Congrès Rahul Gandhi et Sonia Gandhi. Kishor a reçu un grade et des installations comparables à ceux d’un ministre du cabinet après avoir été nommé conseiller principal du Punjab CM Capt Amarinder Singh.

Récemment, lorsqu’il a rencontré Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi à New Delhi, on pensait que la discussion porterait sur la crise au sein du Congrès au Pendjab, mais ce n’était pas le cas. La réunion a discuté de la mise en place d’une lutte unie contre le BJP en 2024. Cependant, la tâche n’est pas une partie de plaisir.

Malheureusement, Kishor et le Congrès doivent encore émerger comme une combinaison gagnante lors des élections majeures. Kishor a travaillé pour Modi jusqu’en 2014, puis s’est séparé pour rejoindre Nitish Kumar, qui était alors avec le RJD de Lalu Prasad Yadav. Il a ensuite travaillé pour le capitaine Amarinder Singh en 2017 pour les sondages du Pendjab et Akhilesh Yadav pour les sondages de l’Uttar Pradesh et YS Jagan Mohan Reddy lors des élections d’Andhra Pradesh 2019. Après cela, Kishor a travaillé pour Mamata Banerjee avant de retrouver le capitaine Singh.

Un examen plus approfondi de ses affiliations politiques montre que les sondages auxquels il a réussi après 2014 sont dus en grande partie aux visages régionaux populaires. Comme au Bihar, le JD(U) de Nitish Kumar et le RJD de Lalu ainsi que le Congrès ont formé une formidable alliance qui a bloqué la route du BJP vers le pouvoir. Au Pendjab, c’est l’opposition au pouvoir contre le régime SAD-BJP puis la popularité du Capt Singh qui ont ouvert la voie au gouvernement du Congrès. Il en a été de même dans l’Andhra Pradesh. Dans l’Uttar Pradesh, où Kishor travaillait pour l’alliance Akhilesh-Rahul, le BJP a réussi à balayer les urnes sans même projeter un visage de CM. Officiellement, c’était la première défaite politique de Kishor. D’un autre côté, Mamata Banerjee était à nouveau un leader régional fort et populaire. Cela montre également que Prashant Kishor est sélectif dans le choix de ses partenaires politiques, où il privilégie le camp ayant plus de chances de remporter le scrutin.

En termes simples, une combinaison réussie de Kishor et du Congrès au niveau national doit encore prendre forme.

Alors que Prashant Kishor a maintenu que le Congrès devrait être le pivot de toute alliance d’opposition visant à vaincre le BJP, un consensus entre les partis régionaux et le Congrès semble loin de se matérialiser dans un avenir proche malgré une forte poussée de Mamata Banerjee et Sharad Pawar.

Alors que le Congrès a réservé la présidence de son parti à la famille Gandhi, il souhaite également voir Rahul Gandhi comme Premier ministre. Mamata Banerjee, Sharad Pawar et Uddhav Thackeray nourrissent la même ambition. Dans un tel scénario, lorsqu’il y a de nombreux candidats pour un seul poste, il est toujours difficile de parvenir à un consensus lorsque les candidats doivent en sélectionner un eux-mêmes.

Notamment, selon l’enquête India Today-Karvy Insights Mood of the Nation (MOTN) tenue l’année dernière, PM Modi était le premier choix comme prochain PM du pays avec environ 66% des personnes votant pour lui tandis que la note de Rahul Gandhi et Sonia Gandhi était à 8 % et 5 %, respectivement. Bien que les notes du Premier ministre Modi aient chuté après la deuxième vague du COVID-19 cette année, il n’y a pas eu d’augmentation significative des notes de Gandhi, ce qui rend difficile la mise en place d’un visage pour l’opposition unie.

Quel que soit le plan de Kishor pour sa deuxième manche, son succès dans les sondages de 2024 dépendra de la volonté ou non des Gandhis de prendre du recul dans l’intérêt de vaincre le BJP.

