« Sur une autre planète » – Thierry Henry choisit trois joueurs qui peuvent rendre Liverpool « imparable »

Thierry Henry a salué le Liverpool FC pour son incroyable performance en battant Everton 4-1 – et pense que l’équipe de Jurgen Klopp ne peut que s’améliorer grâce à trois joueurs.

Liverpool a remporté une victoire convaincante sur ses voisins grâce à un doublé de Mohamed Salah entre les buts de Jordan Henderson et Diogo Jota. Il les a vus établir un record pour la plus longue séquence de matchs au cours desquels une équipe anglaise a marqué deux buts ou plus.

De manière plus immédiate, cela a augmenté la pression sur l’ancien patron des Reds Rafael Benitez dans le hotseat d’Everton.

Après le match, Benitez a souligné combien d’argent Liverpool avait dépensé, qui n’a pas l’air de bien se laver.

De leur propre point de vue, cependant, c’était une soirée à célébrer pour Liverpool. Ils sont à deux points du leader de la ligue Chelsea et un derrière Manchester City, deuxième, alors que la bataille pour le titre prend de l’ampleur.

La course au titre sera un marathon, cependant. Les matchs viendront un par un et celui-ci s’est particulièrement bien passé pour les Reds. En fait, Liverpool a mieux joué que n’importe laquelle de ses précédentes visites à Goodison Park sous Jurgen Klopp, selon l’homme lui-même.

Un homme qui a été particulièrement impressionné était la légendaire star française Henry. Le vainqueur de la Coupe du monde – qui fait partie de l’équipe des Invincibles d’Arsenal – estime que le Liverpool FC est incroyable à regarder.

« Ils sont incroyables, le rythme qu’ils donnent à la ligue. Liverpool et les deux autres premiers », a-t-il déclaré à Amazon Prime.

« Ils [Everton] étaient dans le match à 2-1 et tout le monde pensait pouvoir faire quelque chose.

« Mais quand ils ont fait ce cadeau – malheureusement pour le capitaine [Seamus] Coleman – tout est allé vers le sud.

Quatre buts du Liverpool FC salués

« Liverpool est sur une autre planète en ce moment. Quatre contre Southampton, quatre contre Arsenal, quatre encore ce soir. Peu importe qui ils jouent, soyez prêts, ils en mettent quatre sur le plateau !

«L’intensité qu’ils ont, sur et en dehors du ballon, met toujours la pression à la fin du match, essayant toujours de jouer avec la même intensité. Incroyable. »

Bien que Salah ait fait la une des journaux avec deux autres finitions fantastiques, Henry estime que le match a été gagné au milieu de terrain.

Leur trio de milieu de terrain composé de Thiago, Fabinho et Jordan Henderson était excellent. En tant que tel, Henry pense qu’ils peuvent rendre le Liverpool FC imparable.

« Ce qui est effrayant avec cette équipe de Liverpool, c’est que Fabinho, Thiago et Henderson n’ont joué que trois fois ensemble.

« S’ils commencent vraiment à s’entendre et à se comprendre, je ne sais pas comment vous allez les arrêter. »

Salah se moque du Ballon d’Or septième

Son collègue expert Steve McManaman dit qu’il s’attendait à ce qu’Everton perde avant la main et estime que les Toffees auront vu le score arriver.

Journaliste : « Mo Salah. Septième au Ballon d’Or cette année. La réaction immédiate de Mohamed Salah. Or. pic.twitter.com/he0QlZEBYq – TEAMtalk (@TEAMtalk) 1er décembre 2021

« Même le plus grand fan d’Everton savait qu’il y avait un gouffre ce soir. Vous parlez de désir, d’intensité et d’agressivité pour essayer et même le jeu en place », a-t-il déclaré.

«Liverpool est entré dans ce match en grand, Everton ne l’était pas. Maintenant assis ici en regardant le 4-1, c’est un peu ce à quoi vous vous attendriez.

Après le match, Salah a été interrogé sur la septième place du Ballon d’Or, ce à quoi il a éclaté de rire.

« Je ne dis rien, dit-il.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait finir mieux la saison prochaine, il a simplement ajouté: « On ne sait jamais. »

Henry, réfléchissant à la réaction de Salah, a poursuivi: « Il laisse son football parler. »

