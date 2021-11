PRESSE ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ROCKY

Le combattant sourd-muet de la municipalité mexicaine de Jiquipilco Gerardo « La Sombra » Castillo a remporté le natif de Coahuila Rodrigo Rodríguez par KO efficace en trois rounds, ce vendredi soir au Centre sportif Solidaridad, situé à côté du Deportivo Helios de la Frontera Ciudad Acuña, Coahuila.

Dans ce qui a été la bataille principale du panneau d’affichage international, qui a offert Rocky Special Events (EER), dirigé par Héctor Sánchez, en co-promotion R-33 Promotions (Vicente Ruiz), avec le soutien de la présidence municipale, par l’intermédiaire de la coordination sportive , Gerardo Castillo est venu imposer ses conditions en tenant Rodrigo Rodríguez à distance, en reliant des combinaisons précises et efficaces au corps et au visage de son adversaire, qui diminuait sa résistance pour le maîtriser et le mettre hors de combat un instant avant qu’il ne sonne la cloche qui annonçait la fin du troisième épisode, d’une bagarre convenue à huit dans l’échelle des poids coq, a retenti.

ALEXIS CAMACHO KO EN TROIS

Regiomontano Alexis Camacho a techniquement éliminé Josué Salas de Coahuila en trois épisodes, lorsque le chronomètre a enregistré 1:33 minutes dans ce chapitre, dans un combat convenu de huit tours à 75 000 kilogrammes.

CD FIERTÉ DU BOIS

La fierté de Ciudad Madera, Chihuahua, Carlos Vargas battu à l’unanimité (59-55, 59-55 et 59-55), Daniel Tovar de Saltillo, six rounds au poids plume.

GÉANT CUBAIN

Le géant cubain Dariel Duquezne a remporté une victoire dévastatrice sur Cristian Martinez de Tamaulipas, qu’il a effectivement mis KO à 1:17 minutes du premier tour, dans un combat de six rounds chez les poids lourds.

COMBATS JUDICIAIRES INTERNATIONAUX

L’Américain John Torres a mis 1:33 minutes pour mettre le Gomezpalatino Gerardo Ramírez hors de la circulation, dans un procès convenu de rondes en cruiserweight.

Le natif de Houston, au Texas, Rudy Silva a éliminé Galvin Torres (Gómez Palacio) en seulement 1:11 minutes du premier tour, quatre tours dans 61 000 kilogrammes.

L’Américain Ram Gandara a battu Gomez-Palatino Carlos Hernandez par KO efficace à 2:14 minutes du premier tour, quatre épisodes au super poids coq.

Luis « Lobito » Ruiz Salas l’a emporté par décision unanime (40-36, 40-36 et 40-36), face à Iván « Takeshy » Nájera, quatre épisodes en poids plume.

Au début des hostilités, le Texan Carlos Nava a immédiatement mis fin à son adversaire de garde, Gomezpalatino Roberto Santacruz, qu’il a mis KO en seulement 27 secondes du premier tour de quatre au cours duquel la bataille des super-légers a été convenue.