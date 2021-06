Suraksha obtient le feu vert du CoC pour reprendre Jaypee Infratech ; La société d’État NBCC perd la course par seulement 0,12% des voix

Une résolution réussie de JIL soulagera plus de 20 000 acheteurs de maisons dans divers projets de logement lancés par la société à Noida et Greater Noida.

Le groupe Suraksha, basé à Mumbai, a reçu mercredi l’approbation du comité des créanciers (CoC) pour reprendre la société immobilière en faillite Jaypee Infratech (JIL), avec plus de 98% des voix en faveur de son plan de résolution. L’autre concurrent, la société d’État NBCC, a perdu la course par 0,12 % des voix.

Il s’agissait de la quatrième série d’appels d’offres pour trouver un acheteur pour JIL, qui est entré dans le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) en août 2017.

Maintenant, le plan de résolution de Suraksha doit être approuvé par le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT).

Une résolution réussie de JIL apportera un soulagement à plus de 20 000 acheteurs de maisons dans divers projets de logement lancés par la société à Noida et Greater Noida.

« Le groupe Suraksha a remporté l’appel d’offres avec 98,66% des voix. Il a obtenu 0,12 % de voix de plus que le NBCC », a déclaré le professionnel de la résolution intérimaire de JIL, Anuj Jain, après la conclusion mercredi du vote de 10 jours sur les plans de résolution révisés de Suraksha et du NBCC.

Jusqu’à 12 banques et plus de 20 000 acheteurs de maison ont des droits de vote dans le CoC. Les acheteurs et les créanciers ont respectivement 56,63 % et 43,25 % des droits de vote. Les détenteurs de dépôts fixes ont 0,13 % de droits de vote. Au moins 66% des votes sont requis pour l’approbation d’une offre.

Selon le résultat du vote, le groupe Suraksha a obtenu 41,91 % des voix de 12 banques sur leur droit de vote total de 43,25 %, tandis que NBCC a obtenu 41,79 % des créanciers financiers institutionnels, qui ont soumis des réclamations de 9 783 crores de Rs. Toutes les banques, à l’exception de la banque ICICI qui détient 1,34% des voix, ont voté en faveur de Suraksha. Deux prêteurs ont voté contre l’offre de NBCC : ICICI Bank et Srei Equipment Finance (0,12 % des droits de vote). Suraksha et NBCC ont obtenu les 56,62 % et 0,13 % des votes des acheteurs de maison et des détenteurs de FD, respectivement.

Saluant le développement, Suraksha a remercié toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, pour leurs efforts inlassables en vue de relancer le projet résidentiel de classe mondiale. “Nous nous engageons envers les acheteurs de maison et leur assurons des travaux de construction accélérés dans toutes les phases conduisant à des livraisons plus rapides, comme promis dans notre plan de résolution”, a déclaré la société.

Le groupe Suraksha a offert aux banquiers plus de 2 500 acres de terres et près de 1 300 crores de roupies sous forme de débentures non convertibles. Il a proposé d’achever les appartements en attente en 42 mois.

Le total des réclamations de JIL est d’un peu plus de Rs 22 600 crore avec la part des acheteurs à environ Rs 12 700 crore et celle de 13 banques et institutions financières à Rs 9 783 crore.

Lors du premier tour de la procédure d’insolvabilité, l’offre de Rs 7 350 crore de Lakshadweep, qui fait partie du groupe Suraksha, a été rejetée par les prêteurs. Le CoC avait rejeté les offres de Suraksha Realty et de NBCC lors du deuxième tour qui s’est tenu en mai-juin 2019. L’affaire est parvenue au Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) puis à la Cour suprême. En novembre 2019, le tribunal suprême a ordonné l’achèvement du processus d’insolvabilité JIL dans les 90 jours et a ordonné que les offres révisées ne soient sollicitées que par le NBCC et le groupe Suraksha. En décembre 2019, le CoC a approuvé le plan de résolution du NBCC avec un vote de 97,36 % en sa faveur lors du troisième tour du processus d’appel d’offres. Plus tard en mars 2020, NBCC avait obtenu l’approbation du NCLT pour acquérir JIL. Cependant, l’ordre a été contesté devant le NCLAT et plus tard devant le SC, qui, en mars de cette année, a ordonné que de nouvelles offres soient sollicitées uniquement auprès du NBCC et de Suraksha.

Le SC avait alors ordonné que le processus de résolution soit terminé en 45 jours, ce qui s’est écoulé le 8 mai, et une demande a été déposée pour prolonger le délai. L’IRP du JIL a demandé jusqu’au 7 juillet au SC pour terminer le processus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.