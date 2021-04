On a dit à Liverpool qu’ils n’avaient aucune chance de gagner la Ligue des champions avec Ozan Kabak et Nat Phillips en défense – même s’ils reviennent de 3-1 contre le Real Madrid.

Les Reds ont été décrits comme un « désordre » par l’hôte de talkSPORT Jason Cundy après que Madrid ait pris le contrôle de leur quart de finale mardi soir.

.

Liverpool n’a pas pu faire face aux attaquants de Madrid

Un soir où les deux équipes alignaient des lignes arrière de fortune, une seule a été exposée comme une faiblesse, Liverpool étant déchiré à maintes reprises par ses hôtes au match aller.

Sans les défenseurs de premier choix Sergio Ramos et Raphael Varane, les géants espagnols n’ont été vraiment troublés que lorsque l’effort de Diogo Jota est tombé aux pieds de Salah, qui a inscrit un but important à l’extérieur.

Le partenariat défensif central de Liverpool entre Kabak et Phillips, quant à lui, a eu du mal à faire face sur la plus grande scène d’Europe et a été exposé à de nombreuses reprises, laissant aux côtés de Jurgen Klopp une montagne à gravir.

.

La nuit appartenait à Vinicius Jr

Ils ont été séparés par la fabuleuse passe de 50 verges de Toni Kroos pour le match d’ouverture de Vinicius Jr et ont tardé à réagir alors que le Brésilien a empoché son deuxième, après qu’un retour arrière de Trent Alexander-Arnold ait offert à Marco Asensio un but entre les deux.

Liverpool a été sans défenseurs de premier choix Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip pendant la majeure partie de la campagne, tandis que le défenseur de fortune Jordan Henderson est également blessé en ce moment.

Selon Cundy, cet affichage a montré exactement pourquoi les milieux de terrain Henderson et Fabinho ont été utilisés avant Kabak et Phillips.

«En première mi-temps, ils étaient partout, totalement surclassés», a-t-il déclaré au Sports Bar. «Je pensais que le Real Madrid était excellent.

«Défensivement, Liverpool était en désordre. Vous pouvez voir pourquoi Klopp a décidé de jouer l’un des deux, ou les deux, Fabinho et Henderson à l’arrière.

.

Le but de Salah à l’extérieur maintient les espoirs de Liverpool en vie

«Vous pouvez voir pourquoi il avait des hésitations. Nous n’arrêtions pas de dire que vous deviez obtenir l’un des Fabinho ou Henderson au milieu du parc, mais ce soir, vous pouvez voir pourquoi il en voulait un pour la défense.

«Désolé de le dire, mais Phillips et Kabak ont ​​été absolument rincés ce soir. Même s’ils réussissent, je ne vois pas comment ils peuvent gagner la compétition avec ces deux-là à l’arrière.

«Les blessures ont tué Liverpool, c’est un fait absolu, ils ont été décimés à l’arrière.

«Kabak – J’ai vu des matchs quand il a bien fait. Mais ce soir, quand il y a un pas en avant en classe, ils se sont complètement surclassés à l’arrière.