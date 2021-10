Surclassez la concurrence avec 7 conseils pour aider vos employés à s’auto-actualiser

Construire une plus grande densité de talents et améliorer la qualité de vos livrables sont deux défis essentiellement liés que vous devez relever pour bâtir un succès organisationnel à long terme.

Mais ce ne sont pas des problèmes que vous devriez chercher à résoudre en embauchant seul, surtout si vous n’êtes pas en mesure de surenchérir sur vos concurrents pour les services des meilleurs talents.

Heureusement, vous pouvez améliorer le rendement de votre organisation simplement en adoptant des pratiques qui permettent à votre équipe de trouver plus de sens et de satisfaction au travail. Une étude de Gallup montre que les employés plus heureux et « engagés » sont 17% plus productifs et que les entreprises avec une main-d’œuvre engagée sont 21% plus rentables que leurs concurrents.

Bâtir une main-d’œuvre engagée ne signifie pas installer un buffet pour le déjeuner ou offrir un nettoyage à sec sur place, comme vous pouvez vous y attendre. La montée en puissance des modèles de travail à distance et hybrides alimentée par la pandémie, l’adoption massive d’espaces de co-travail et l’évolution des priorités des jeunes travailleurs ont tous sapé les cultures d’entreprise basées sur les campus qui étaient omniprésentes tout au long des années.

Les Millennials et les Zoomers s’attendent à travailler dans des environnements où ils sont célébrés, coachés, pris en charge par leur temps et habilités à trouver un but et un sens à travers leurs contributions. Et Gallup constate que répondre à ces attentes produit de meilleurs résultats commerciaux pour les employeurs.

Commencer peut sembler intimidant, mais ce n’est pas nécessaire. Voici 7 façons d’aider vos employés existants à s’auto-actualiser à travers leurs rôles et à libérer leur potentiel de travail :

1. Traiter la diversité et l’inclusion comme des priorités fondamentales

Alors que les Millennials et les Zoomers deviennent l’épine dorsale de notre main-d’œuvre nationale, ils refont le lieu de travail en fonction de leurs priorités. Selon une enquête complète de PWC, ces priorités se résument à l’objectif, à l’équilibre travail-vie personnelle et aux pairs. Le travail n’est pas seulement là où nous pointons une horloge ; c’est là qu’on se fait des amis.

Par extension, la plupart préfèrent les lieux de travail qui favorisent les liens sociaux et encouragent l’expression de soi. Et cela signifie que nous attendons de nos emplois qu’ils fournissent des espaces sûrs et inclusifs pour cette expression.

Vous pensez peut-être que c’est déjà un défi d’embaucher des candidats qualifiés, sans parler de personnes qui représentent une diversité d’expériences et d’horizons. Mais si vous ne donnez pas la priorité à « D & I », vous vous exposez à une diminution du bassin de candidats, à une part de marché réduite et à une baisse des bénéfices à long terme. Ce ne sont pas des points de discussion; ce sont les conclusions de la dernière étude approfondie d’Oracle.

Heureusement, l’essor des paradigmes de travail à distance a rendu plus facile que jamais l’extension de votre recrutement à de nouveaux marchés. Ouvrir votre prochaine recherche de candidats à un bassin de talents régional ou même national vous exposera à des professionnels qualifiés de tous les horizons et améliorera considérablement vos chances de trouver le candidat idéal.

2. Donnez à votre équipe des moyens de contribuer à leur plus grand bien

Vos employés sont votre plus grand groupe de parties prenantes, et si vous avez lu Setting The Table par l’uber restaurateur Danny Meyer, vous savez qu’ils sont aussi vos plus importants. Comme le souligne Meyer, votre entreprise, ce sont vos employés. Et si vous avez l’intention de tirer pleinement parti du potentiel de croissance de votre organisation, votre première priorité devrait être de trouver des moyens d’aider les membres de votre équipe à s’auto-actualiser à travers leur travail.

Cela signifie offrir des avantages équitables, des opportunités de développement des compétences et du mentorat. Mais cela signifie également trouver des moyens de s’assurer que l’impact des efforts de vos coéquipiers est étroitement aligné avec les valeurs qu’ils expriment. En fait, Deloitte a découvert que plus de 70 % des millennials s’attendent à ce que leurs employeurs se concentrent sur l’amélioration des problèmes sociétaux ou liés à une mission.

Un excellent moyen de créer un meilleur alignement entre vos valeurs quotidiennes et celles de vos employés est d’inviter vos collègues à vous aider à façonner votre programme de responsabilité sociale d’entreprise. Vos employés créent un lien tangible entre votre entreprise et votre communauté – ils travaillent pour vous, mais ils vivent là-bas. Et cela les amène souvent à développer des informations précieuses sur la façon dont votre entreprise pourrait mieux contribuer à la vie quotidienne de votre ville, de votre ville ou de votre circonscription principale.

L’exploitation de ces connaissances vous permettra de mettre en évidence les problèmes auxquels votre équipe se soucie le plus et de les résoudre de manière significative et collaborative. N’oubliez pas que vous avez engagé vos coéquipiers pour enrichir votre entreprise de leurs compétences et de leurs perspectives, et ils sont venus travailler pour vous parce qu’ils croient en votre mission. Effet de levier. Cette. Synergie.

3. Autonomisez vos employés en supprimant les contrôles traditionnels de la journée de travail

Les Millennials et les Zoomers ont pour objectif de trouver l’équilibre optimal entre vie professionnelle et vie privée. 83 % des Millennials citent l’équilibre travail-vie personnelle comme le facteur n°1 qu’ils considèrent lors de l’évaluation d’une perspective d’emploi, et plus de 70 % ont quitté ou envisagé de quitter un emploi qui n’offrait pas suffisamment de flexibilité.

Traduction : traiter vos employés comme s’ils avaient besoin d’un laissez-passer chaque fois qu’ils veulent faire du jogging ou aller chez le médecin ne rendra personne plus heureux ou plus productif. Au lieu d’essayer de maîtriser leur temps, envisagez de supprimer les contrôles de la journée de travail, tels que les heures de travail et les limites de vacances imposées, en réinitialisant les attentes concernant les livrables et les jalons du projet.

4. Modéliser une culture d’appropriation et de responsabilité

Si vous dirigez une entreprise, les erreurs sont inévitables. Mais si vous avez établi une culture d’entreprise où les erreurs ne sont pas acceptables, vous découragerez implicitement vos collègues de s’approprier, de corriger et d’apprendre des erreurs lorsqu’elles surviennent.

Une équipe qui n’est pas habilitée à examiner ses erreurs continuera simplement à les commettre, ce qui aggravera les problèmes existants qui pourraient se cacher dans vos processus. Au fil du temps, votre culture se développera pour protéger ceux qui détournent le plus efficacement leurs responsabilités et éroder les bonnes habitudes de ceux qui entrent dans votre organisation avec un état d’esprit de croissance.

Le remède à ce problème est d’établir des voies pour une rétroaction franche et cohérente dans les deux sens. Et la recherche indique qu’un moyen efficace d’y parvenir est d’augmenter la fréquence des évaluations de performance d’une fois par an à une fois par trimestre.

Deloitte a adopté cette pratique exacte en 2020 après avoir constaté que « les entreprises qui révisent les objectifs trimestriellement ont une amélioration trois fois plus importante de leurs performances et de leur rétention que celles qui révisent leurs objectifs chaque année ».

5. Intégrez le développement professionnel à votre processus d’évaluation des performances

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, des évaluations de performance fréquentes sont essentielles à la santé de votre entreprise, car elles constituent un moyen formel de célébrer les forces de vos collègues et d’aborder leurs domaines d’opportunité.

Ce sont également des moments parfaits pour promouvoir une plus grande satisfaction au travail en aidant vos coéquipiers à définir leurs objectifs de carrière et à planifier les prochaines phases de leur développement professionnel.

Les données de SAP SuccessFactors montrent que les millennials préfèrent en très grande majorité travailler dans des environnements où ils reçoivent des commentaires mensuels ou trimestriels, des voies de développement et une reconnaissance pour leur bon travail.

Et c’est pourquoi de nombreuses entreprises abandonnent les évaluations de performance traditionnelles qui se concentrent sur les résultats passés et adoptent des bases de contact de développement professionnel destinées à faciliter une croissance continue.

Intégrer la planification du perfectionnement professionnel à votre processus d’examen vous aidera à réduire l’attrition et à augmenter la satisfaction au travail. De plus, offrir à vos employés des voies formelles de croissance améliorera les compétences et la base de connaissances de votre organisation.

6. Favoriser l’intrapreneuriat pour faire émerger des idées qui changent la donne

À la recherche de la prochaine grande idée qui fera des millions à votre entreprise ? Quelqu’un avec qui vous travaillez tous les jours est peut-être déjà en train de le préparer. C’est le principe qui sous-tend le modèle Kaizen (processus d’amélioration continue) tant vanté de Toyota, qui sollicite les commentaires constants des employés à tous les niveaux de l’entreprise et transforme les meilleures idées en pratiques de développement commercial.

Dans les années 80, Toyota a utilisé le modèle Kaizen pour perfectionner ses méthodologies de chaîne de montage, réussissant à un degré si spectaculaire que GM a finalement construit une usine coopérative avec eux en Californie juste pour apprendre leurs secrets.

Vous pouvez promouvoir l’intrapreneuriat avec des méthodes douces et dures. Les méthodes douces incluent la promotion du partage d’idées via des groupes d’affinité comme les clubs de lecture, l’organisation d’échanges lunch’n learn ou le maintien d’un canal Slack où tout le monde peut soumettre ses bonnes idées.

Les méthodes difficiles incluent l’offre de primes à l’échelle de l’entreprise pour des solutions à des problèmes particulièrement délicats, l’organisation de sessions de brainstorming interdépartementales régulières ou même la création d’une boîte à suggestions simple et efficace.

7. Découvrez comment les chefs d’entreprise qui réussissent créent des cultures gagnantes qui évoluent

La culture du travail évolue rapidement et il peut être difficile de se tenir au courant de toutes les dernières incitations, incitations et tendances en milieu de travail pendant que vous essayez de développer une entreprise. C’est pourquoi il est avantageux de traiter votre équipe selon un ensemble de principes logiques et flexibles qui évolueront avec vous.

Il existe de nombreuses ressources intéressantes concernant les RH intentionnelles, mais mes favoris me permettent de puiser dans les expériences des entrepreneurs qui y sont allés. Leurs connaissances ont tendance à être pratiques, reproductibles et pertinentes. Deux sources que je consulte tout le temps sont Setting the Table du célèbre restaurateur Danny Meyer et No Rules Rules de Reed Hastings & Erin Meyer.

Setting The Table regorge d’informations intéressantes sur la façon de penser votre équipe en termes humains et d’aider les parties prenantes internes de votre organisation à évoluer dans leurs rôles. No Rules Rules amène les lecteurs à l’intérieur de l’essor de Netflix, détaillant comment l’entreprise s’est construite pour devenir un mastodonte mondial autour d’une culture de retour honnête et d’auto-amélioration incessante. Les deux sont d’excellents livres sur la façon de créer des organisations qui surpassent la concurrence, et leurs perspectives complémentaires prouvent qu’il existe de nombreuses routes vers le sommet de la montagne.

Auteur : David Wagoner

David Wagoner est co-fondateur et directeur marketing de P3 Media, une agence de marketing numérique et de commerce électronique à service complet basée à New York qui accélère la croissance des entreprises à fort volume et des Fortune 500.… Voir le profil complet ›