“Sûrement, plus tard, je reviendrai jouer pour le Real Betis”

10/04/2021 à 19:58 CEST

Emerson Royal, ancien joueur de Le vrai Betis et de FC Barcelona, et qui milite actuellement dans les rangs de la Tottenham Hotspur L’anglais, a vécu un été mouvementé après son passage éphémère au FC Barcelone et sa signature dans les derniers instants du marché pour Tottenham.

Déjà installé dans le onze type de l’équipe londonienne, avec qui il a disputé l’intégralité des 90 minutes du dernier match contre Aston Villa, le Brésilien a fréquenté les micros de ‘DAZN’, où Royal Il a évoqué son passé au Betis, ouvrant la porte à un éventuel retour dans la capitale andalouse : « Sûrement moi, plus tard, Je vais rejouer au Betis. J’ai un amour pour le Betis que je ne pensais pas attraper”.

Emerson, qui a disputé un total de 79 matchs avec l’équipe de Verdiblanco au cours desquels il a marqué un total de 5 buts et donné 10 passes décisives supplémentaires, a également souligné à quel point le Betis était important pour lui : “Cela m’a beaucoup aidé d’être le joueur qui Je le suis aujourd’hui. Pour tout, il m’a aidé dans tout, car je venais d’un championnat brésilien qui n’avait rien à voir avec les Espagnols et je me suis adapté rapidement”.