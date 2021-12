Suresh Jadhav a subi un revers pour Serum et une perte pour l’industrie indienne des vaccins

Suresh Jadhav a dirigé le Serum Institute of India en tant que directeur exécutif, fort de ses 48 années d’expertise technique.

Le 7 décembre, mardi soir à 23h15, l’industrie vaccinale indienne a perdu un fervent partisan et un leader doté de hautes prouesses techniques. Suresh Jadhav, 71 ans, a succombé à un cancer, une maladie qu’il luttait depuis juillet dernier. Très bien informé mais préférant toujours l’ombre aux projecteurs, Suresh Jadhav, a joué un rôle majeur dans l’énorme montée en puissance de la production de vaccins Covishield par Serum Institute pendant les mois de pandémie, ce qui en fait un vaccin de premier plan administré en Inde contre Covid-19.

Le qualifiant de pilier de l’industrie indienne des vaccins, le Dr Kiran Mazumdar-Shaw, président de Biocon, l’a longtemps décrit comme un visage technique du Serum Institute. « C’est vraiment très triste que nous l’ayons perdu », a-t-elle déclaré. «Il a toujours été très humble et discret mais très profond dans ses connaissances avec une riche expérience dans la fabrication de vaccins et une bonne compréhension technique. Il faisait partie de ceux avec qui vous saviez ce qu’il disait, avait une grande crédibilité et vous pouviez le croire », a-t-elle ajouté.

En outre, elle le considérait comme quelqu’un qui était depuis toujours très fier du Serum Institute et de son envergure mondiale et de sa forte contribution de Covishield dans le milliard de doses de vaccin administrées par l’Inde.

Titulaire d’une maîtrise en pharmacie, il a dirigé le Serum Institute of India en tant que directeur exécutif, fort de ses 48 années d’expertise technique. Son expertise comprenait des domaines tels que la validation de divers processus de production et de contrôle de la qualité, le dépistage pharmaceutique / toxicologique de divers médicaments, toxines et venins. Le tout avec des informations sur le prix des médicaments et des vaccins.

Il était également membre de l’organe scientifique de la Commission indienne de pharmacopée et avait participé à plusieurs études collaboratives visant à réviser les normes de référence internationales pour les principales organisations mondiales de soins de santé, dont l’Organisation mondiale de la santé. Peu de gens savent peut-être qu’il avait publié plus de 100 articles techniques dans des revues nationales et internationales, détenait deux brevets en son nom et était étroitement associé à divers comités consultatifs.

Jadhav avait également une compréhension approfondie du paysage mondial des vaccins et suivait de près les tendances de déploiement des vaccins à l’échelle mondiale dans les pays, ainsi que les différentes plates-formes technologiques sur lesquelles on travaillait. Même en faisant face à sa maladie et en entrant et en sortant de l’hôpital de Pune, il garderait un œil sur les développements dans le monde des vaccins, y compris l’Inde touchant le point de repère de l’administration d’un milliard de doses de vaccins Covid-19.

