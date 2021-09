Surf Excel exhorte les gens à apporter un changement significatif dans la société avec sa dernière campagne à l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage

Surf excels fait un pas vers la durabilité en passant à 50 % de bouteilles en plastique recyclées

Surf Excel célèbre la journée mondiale du nettoyage en annonçant sa transition vers des bouteilles en plastique recyclées à 50 % et lance une campagne télévisée (TVC) exhortant chacun à faire des choix et à agir pour apporter un changement positif. Soulignant la nécessité de faciliter ce changement pour une vie meilleure et d’être soucieux de l’avenir, le dernier TVC est conceptualisé par son agence de création Lowe Lintas.

« Le changement de produit, de pack et de communication est un petit coup de pouce de l’équipe Surf Excel aux citoyens pour croire que leurs choix font une différence dans la création d’un monde que nous souhaitons tous. Le chemin à parcourir est long, mais tous les voyages commencent par un seul pas, et c’est notre premier pas dans, ce que nous croyons vraiment être, la bonne direction pour notre portefeuille », Prabha Narasimhan, directeur exécutif et vice-président, soins à domicile, Hindustan Unilever (HUL), a déclaré.

Le TVC met en scène une jeune enfant qui est émue par les histoires de son père et de son grand-père sur leur sentiment de joie à partir de petites expériences à une époque où l’homme et la nature n’étaient pas en décalage l’un avec l’autre. Déterminée à créer un monde dans lequel elle peut faire partie de ces expériences passionnantes, elle commence à collecter des déchets pour créer un espace permettant à la nature de s’épanouir. Montrant le chemin à ses aînés, elle agit pour faire de meilleurs choix pour un avenir plus propre pour elle-même, et de nombreux enfants comme elle ont hâte de profiter du monde dans toute sa splendeur.

Depuis plus d’une décennie et demie, Surf Excel croit et défend le potentiel des enfants à faire le bien tout en se salissant, a déclaré Kunal Joshi, président de Lowe Lintas. «Avec ce travail, nous prolongeons notre voyage pour nous attaquer à l’un des problèmes – la menace pour notre environnement. Ce film est une reconnaissance d’une question sur laquelle les enfants peuvent mener en tant qu’agents de changement. A travers les actions simples de l’enfant, nous voyons notre capacité personnelle à faire une différence et espérons que cela apporte le lien avec la question de la conscience et de l’action environnementales », a-t-il ajouté.

Soucieux de sa responsabilité envers la construction d’une économie durable, Surf Excel est désormais passé à 50 % de bouteilles en plastique recyclées. Surf Excel l’exécute avec l’aide de son équipe de recherche et développement et le soutien de The Banyan Nation. Cela signifie que 50% du plastique utilisé dans ses bouteilles a été fabriqué à partir du retraitement du plastique existant. Le produit est également conçu en utilisant des activités 100% biodégradables.

