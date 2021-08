Surf Mesa, Fletcher et Josh Golden publient une nouvelle chanson “Another Life”

Astralwerks a sorti le nouveau single de Surf Mesa, “Another Life”, mettant en vedette les auteurs-compositeurs-interprètes acclamés FLETCHER et Josh Golden au chant.

“Je suis fan de FLETCHER depuis que j’ai entendu son disque ‘Bitter’ pour la première fois avec mon ami Kito et Josh Golden est une étoile montante dans l’espace alternatif moderne”, déclare Surf Mesa. «Je suis inspiré et reconnaissant d’avoir deux de mes chanteurs préférés qui collaborent avec moi sur ce morceau. Les entendre s’harmoniser me donne des frissons.

Le premier disque Platine de Surf Mesa – pour “ily (je t’aime bébé)” ft. Emilee, qui a amassé plus de 2,5 milliards de streams mondiaux combinés – a ouvert la voie à d’autres premières : les premières performances de Surf au festival et sa première apparition dans la bande originale. En plus de sa performance au Splash House le week-end dernier, il jouera au CRSSD, La vie est belle, Escapade, Firefly et Suwannee Hulaween. Surf a trois pistes sur le prochain Il est tout ça (Musique du film Netflix), qui sortira chez Astralwerks le 27 août. “Carried Away”, sa collaboration de 2020 avec Madison Beer, est le premier morceau du projet. La collection comprend également le remix Tchami de « Carried Away » et « ily (je t’aime bébé) ».

Donnant récemment aux fans un aperçu d’une “journée dans la vie” de Surf Mesa, SPIN a noté, “tout ce que touche ce jeune de 21 ans se transforme en or chaud, scintillant et beurré…[he] continue de nous aider à reconcevoir, réimaginer et, surtout, ressentir l’amour à travers sa musique. L’auteur-compositeur américain a déclaré: “L’approche de Surf Mesa sur la musique de danse est une bouffée d’air frais” tandis que Dancing Astronaut a déclaré: “Surf Mesa a marqué son nom de manière permanente comme étant à surveiller dans l’industrie.” EUPHORIE. Magazine a observé : « Surf Mesa a dominé le jeu musical d’été de l’année dernière avec le hit ‘ily’ ft Emilee. Cet été, il est de retour pour tout recommencer… » De plus, VEVO l’a nommé artiste DSCVR à surveiller pour 2021.

Achetez ou diffusez « Une autre vie ».