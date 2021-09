in

Dans cette vidéo, DeVante parle de nouvelles rumeurs concernant Quantic Dream et de la possibilité qu’ils développent un nouveau jeu Star Wars.

Un membre de l’équipe de développement de Battlefield 2042 parle du récent retard du jeu d’octobre à novembre et rassure les fans que tout va bien.

Plus tard, DeVante explique le problème de piratage de la bêta ouverte de Call of Duty: Vanguard et parle du projet de Splitgate d’inclure un mode forge avant Halo Infinite.