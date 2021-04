Surface Laptop 4, le nouvel ordinateur portable de Microsoft est équipé de processeurs Intel et AMD | La technologie

Microsoft a annoncé le Surface Laptop 4, son nouvel ordinateur portable livré avec des processeurs permettant de choisir entre Intel et AMD de 11e génération. Nous vous disons quelles sont ses caractéristiques, son prix et sa disponibilité en Espagne.

Le catalogue d’appareils Surface vient d’accueillir un nouveau membre. Microsoft a annoncé le Surface Laptop 4, le nouvel ordinateur portable de la marque qui se décline en différentes configurations avec des processeurs Intel Core ou AMD Ryzen de 11e génération.

Ceux de Redmond ont présenté le Surface Laptop 3 fin 2019, il était donc temps de le renouveler avec une nouvelle génération. Le Surface Laptop 4 améliore à la fois les performances et l’autonomie de son prédécesseur, mais en conservant le design, les détails et les matériaux distinctifs de ce modèle.

Sur le plan esthétique, Microsoft suit la même ligne de conception sophistiquée et attrayante, avec la possibilité de choisir entre des finitions Alcantara ou en métal dans différentes couleurs, y compris la nouvelle finition bleu glace.

Comme le modèle précédent, Surface Laptop 4 sera disponible en deux tailles d’écran au choix: 13,5 et 15 pouces. Dans les deux cas, il s’agit d’un écran tactile PixelSense haute résolution, avec un rapport hauteur / largeur de 3: 2 avec 18% d’espace vertical en plus par rapport à un ordinateur portable conventionnel et 201 dpi à contraste élevé.

Le Surface Laptop 4 arrive dans différentes configurations pour les utilisateurs de choisir entre Intel Core de 11e génération ou AMD Ryzen Mobile avec 8 cœurs Radeon Graphics Microsoft Surface Edition. Microsoft a aidé au développement d’une version personnalisée des processeurs pour s’assurer qu’ils offrent les meilleures performances possibles.

Concernant l’autonomie, ceux de Redmond affirment que la batterie du modèle 13,5 pouces peut durer jusqu’à 19 heures sur une seule charge, et celle de la version 15 pouces jusqu’à 17,5 heures.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir Spécifications du Surface Laptop 4 de Microsoft:

Spécifications Écran 13,5 “15” Écran tactile PixelSense 13,5 “| Résolution 2 256 x 1 504 px | Rapport hauteur / largeur 3: 2 | 201 ppp Écran tactile PixelSense 15” | Résolution de 2,496 x 1,664 px | Format 3: 2 | Processeur Intel Core i5 de 11e génération à 201 dpi | AMD Ryzen 5-4680 Intel Core i7 de 11e génération | AMD Ryzen 7-4980UGPUIris Plus Graphics 950 (Intel) | Graphiques Radeon (AMD) Iris Plus Graphics 950 (Intel) | Radeon Graphics (AMD) RAM 8 Go / 16 Go 8 Go / 16 Go / 32 Go (Intel uniquement) Stockage 256 Go / 512 Go SSD PCIe NVMe 256 Go / 512 Go / 1 To (Intel uniquement) PCIe NVMe SSD Connectivité USB A , USB C, WLAN AX, Surface Connect, Bluetooth, prise casque USB A, USB C, WLAN AX, Surface Connect, Bluetooth, prise casque Batterie6 513 mAh, 49 Wh6 513 mAh, 49 Wh Système d’exploitation Windows 10Windows 10Dimensions et poids308 ​​x 223 x 14,5 mm | 1,31 kg (Intel) | 1,25 kg (AMD) 339,5 x 244 x 14,5 mm | 1.54 kg PrixÀ partir de 1129 eurosÀ partir de 1449 euros

Surface Laptop 4: prix et disponibilité

Le nouvel ordinateur portable Microsoft est déjà en phase de prévente sur le site officiel de la société et son lancement en Espagne aura lieu le 27 avril. Le prix du Surface Laptop 4 dans notre pays débutera à 1129 euros et ci-dessous vous pouvez voir une liste avec les prix des différents modèles:

Ordinateur portable Surface 4 de 13,5 po

Surface Laptop 4 13,5 “AMD Ryzen 5 + 8 Go de RAM + 256 Go SSD pour 1 229 euros. Surface Laptop 4 13,5” Intel Core i5 + 8 Go de RAM + 512 Go de SSD pour 1 449 euros. Surface Laptop 4 13,5 “Intel Core i5 + 16 Go de RAM + 512 Go SSD pour 1 649 euros. Surface Laptop 4 13,5” Intel Core i7 + 16 Go de RAM + 512 Go SSD pour 1 849 euros.

Surface Laptop 4 de 15 pouces

Surface Laptop 4 15 “AMD Ryzen 7 + 8 Go de RAM + 256 Go SSD pour 1 449 euros. Surface Laptop 4 15” AMD Ryzen 7 + 8 Go de RAM + 512 Go SSD pour 1 649 euros. Surface Laptop 4 15 “Intel Core i7 + 16 Go de RAM + 512 Go SSD pour 1 849 euros. Surface Laptop 4 15” AMD Ryzen 7 + 16 Go de RAM + 512 Go de SSD pour 1 849 euros. Surface Laptop 4 15 “Intel Core i7 + 32 Go de RAM + 1 To SSD pour 2 699 euros.