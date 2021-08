Surface Laptop Studio pourrait être le prochain ordinateur portable phare de Microsoft

Microsoft devrait dévoiler un tas d’appareils de marque Surface cet automne. L’entreprise vient de dévoiler Windows 11, et le système d’exploitation sera disponible au public cet automne. De plus, tous les appareils Windows 10 ne prendront pas en charge le nouveau logiciel. Certains utilisateurs de Windows achèteront de nouveaux PC. Mis à part les mises à niveau de Windows, Microsoft dévoile généralement le nouveau matériel Surface à l’automne. Une nouvelle rumeur indique que la société va sortir un nouvel ordinateur portable Surface phare cette année, mais ce ne sera pas le Surface Book 4 que les fans attendent. Au lieu de cela, Microsoft fournira un tout nouvel appareil censé s’appeler Surface Laptop Studio.

Le nom Surface Book ne s’appliquerait plus au nouveau design que Microsoft ferait ses débuts. Des noms comme Surface Laptop Pro ou Surface Laptop Studio pourraient avoir plus de sens. Le nouveau portable phare remplacera la gamme Surface Book, selon Windows Central.

La grande refonte de Surface Laptop Studio

Contrairement aux modèles Surface Book, le Surface Laptop Studio n’aura pas d’écran détachable. C’était l’une des principales caractéristiques du livre, mais c’est aussi un problème pour Microsoft. La conception actuelle n’autorise que les processeurs Intel de la série U qui fonctionnent au maximum à quatre cœurs. D’autres ordinateurs portables phares peuvent offrir des processeurs à 6 ou 8 cœurs aux clients intéressés par plus de puissance.

Le produit phare Surface d’aspect plus traditionnel prendrait également en charge les graphiques RTX. Le Studio disposerait d’un écran de 14 pouces avec prise en charge de taux de rafraîchissement plus élevés et d’un trackpad plus grand. D’autres spécifications peuvent inclure 8 Go à 32 Go de RAM et 256 Go à 1 To de stockage interne SSD.

L’illustration d’un brevet d’ordinateur portable Microsoft montre un écran d’ordinateur portable qui peut être repositionné. Source de l’image : Microsoft

L’écran du Surface Laptop Studio ne se détachera pas comme celui du Book, mais il peut quand même bouger. Comme ce nom l’indique, le Studio pourrait comporter un affichage que l’utilisateur peut repositionner. Pensez Surface Studio tout-en-un.

Cela dit, rien n’est sûr à ce stade. Windows Central indique que des sources affirment qu’une refonte est en cours pour le Surface Book et que Microsoft utilisera un surnom différent pour la nouvelle série. Mais rien ne confirme que Surface Laptop Studio sera le nom final ou que l’ordinateur portable aura un design similaire à celui de l’appareil dans l’image du brevet ci-dessus.

Quoi qu’il en soit, Microsoft a lancé le Surface Book 3 en mai 2020. Un rafraîchissement est certainement dû, surtout dans une année où Windows recevra une mise à niveau massive. Outre le produit phare de Surface, Microsoft pourrait lancer le nouveau smartphone Surface Duo 2 et une nouvelle Surface Pro 8 cet automne.

