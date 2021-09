Surface Pro 8 lancée avec un écran 120 Hz, Thunderbolt 4 et jusqu’à 16 heures d’autonomie

Surface Pro 8 commencera à 1099,99 $ et sera disponible à partir du 5 octobre.

Microsoft a lancé la Surface Pro 8, son 2-en-1 de nouvelle génération mercredi soir lors de son événement matériel d’automne. La Surface Pro connaît sa plus grande refonte à ce jour – depuis 2014 – avec le modèle de huit générations qui l’adapte à son époque. Le Pro 8 avec son look élégant et ses lunettes minces vous rappellera le Pro X basé sur ARM à bien des égards, ce qui est bien, mais il existe d’autres mises à niveau plus notables ici qui, combinées, en font l’un des Surface Pros les plus excitants qui Microsoft est sorti récemment.

Pour commencer, le Pro 8 fait enfin place à Thunderbolt 4 – il y a en fait deux de ces ports – ce qui signifie que vous pouvez y connecter plusieurs moniteurs 4K, un stockage externe haute vitesse ou même un e-GPU. L’autre grand changement vient de l’écran. Il est plus grand – 13 pouces – pour un, et il peut devenir plus lumineux, a une résolution plus élevée – 2880 x 1920 – et prend en charge un taux de rafraîchissement « dynamique » jusqu’à 120 Hz, Dolby Vision et Adaptive Colour. Microsoft va jusqu’à l’appeler “l’écran le plus techniquement avancé que nous ayons jamais construit”.

La société a également conçu un tout nouveau clavier Signature pour cette génération de Surface Pro et un tout nouveau Surface Slim Pen 2 qui peut s’y fixer magnétiquement, tout en se chargeant sans fil en même temps. Il y a quelques choses à noter à propos de ce stylet. Il contient un moteur haptique qui, selon Microsoft, aidera à créer “la sensation d’un stylo sur du papier”. La société vante également la latence ultra-faible comme l’une de ses principales caractéristiques.

Lire aussi | Premier aperçu de Windows 11 : la version « la plus audacieuse » de Windows à ce jour

Comme prévu, la Surface Pro 8 apporte du matériel plus rapide et sera disponible à la fois grand public (avec un choix de processeurs Intel Core i5-1135G7 et i7-1185G7 de 11e génération) et commercial (11e génération Intel Core i3-1115G4 Wi-Fi, Core i5 -1145G7 Wi-Fi ou LTE, et Core i7-1185G7 Wi-Fi ou LTE). Il est livré avec jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Microsoft affirme que le Pro 8 est plus de 2 fois plus rapide que le Pro 7 avec « des performances de processeur soutenues supérieures de 40 % et des graphiques 74 % plus rapides ». Il est en outre conçu pour offrir jusqu’à 16 heures d’utilisation sur une seule charge.

Vous obtenez un appareil photo 5MP à l’avant et un appareil photo 10MP à l’arrière, tous deux capables de faire de la vidéo 1080p (la caméra arrière peut également faire du 4K). L’ensemble est complété par deux micros à champ lointain, deux haut-parleurs avec Dolby Atmos et une prise audio 3,5 mm.

Surface Pro 8 commencera à 1099,99 $ et sera disponible à partir du 5 octobre, le même jour où Microsoft lance Windows 11. Surface Slim Pen 2 sera disponible pour 129,99 $. Les deux sont disponibles en pré-commande dès maintenant sur les marchés « sélectionnés ». Les prix et la disponibilité en Inde n’ont pas encore été annoncés.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.