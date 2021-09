Surface Pro 8 voit le jour en amont : 120 Hz, Windows 11 et SSD remplaçable | La technologie

Quelques jours après la présentation de la nouvelle famille Microsoft Surface, nous avons vu comment le modèle le plus puissant et le plus professionnel a été divulgué sur le net, révélant ses principales caractéristiques.

S’il y a des ordinateurs portables qui attirent l’attention au sein du secteur professionnel, ce sont les ordinateurs portables Surface de Microsoft, un pari qu’ils ont lancé il y a plus de cinq ans et dont la mission était de conquérir la gamme productive haut de gamme rentable.

Léger, avec de très bonnes batteries, puissant et facile à transporter, La Surface de Microsoft était une sorte de MacBook Air mais avec un concept qui allait de la tablette à l’ordinateur portable. Ils étaient certainement originaux et utiles.

À tel point qu’au fil des ans, ils sont devenus une équipe tout à fait normale à voir dans les environnements professionnels, en particulier par les grandes entreprises, en particulier la Surface Pro 7.

Microsoft Surface Pro 8 Exposure ✅ – Processeur Intel de 11e génération – Écran à bordure étroite à taux de rafraîchissement élevé de 13 “, 120 Hz – Windows 11 – Interfaces Thunderbolt doubles – Disques durs SSD remplaçables # Microsoft #Surface # SurfacePro8 pic.twitter.com/ITFftYG4dg – Sam (@Shadow_Leak) 19 septembre 2021

Et c’est pourquoi on attend tant de la nouvelle génération, qui est sur le point d’être présentée par Microsoft selon les informations les plus récentes. Bien sûr, la même chose est allée un peu plus loin en nous apportant les nouvelles, puisque nous avons déjà une fuite dans le réseau.

Le protagoniste de la fuite est la Surface Pro 8, et c’est l’œuvre du tweeter @Shadoiw_leak, qui a déjà apporté des scoops auparavant sur Twitter, donc ses informations ne doivent pas être très trompeuses.

Selon lui, dans ce nouveau modèle, le plus puissant de la famille, nous verrons un processeur Intel de 11ème génération, un écran de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz cadres adaptatifs et beaucoup plus étroits.

Cela arriverait avec Windows 11 installé en standard, deux ports Thunderbolt 4 (pour la première fois de son histoire) et avec la possibilité de changer le SSD de l’ordinateur portable, au cas où il tomberait en panne ou que nous voulions acheter un disque SSD de plus grande capacité.

Il est supposé que la webcam continuera à être Full HD (ils ont des années d’avance sur la concurrence à cet égard), et que le prix commencera à 680 € en Europe, et cela dépendra des composants que nous choisirons dans chaque configuration.

Comme toujours, ces informations sont à prendre avec précaution tant que Microsoft ne présente pas ces modèles, car jusque-là on ne peut pas les tenir pour acquises. Même s’il est vrai qu’ils semblent des caractéristiques tout à fait possibles. Nous verrons.