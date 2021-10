Surfaces de la station d’accueil de diagnostic Apple Watch Series 7 sur de nouvelles photos

Apple Watch Series 7 est officiellement arrivée et les deux tailles sont légèrement plus grandes avec des boîtiers mesurant 1 mm de plus que la série 6. Il n’y a pas non plus de port de diagnostic caché sur les derniers appareils portables. Nous avons maintenant un aperçu de la nouvelle station d’accueil de diagnostic d’Apple pour la série 7.

Repérées par MacMagazine (via Google Translate), les images de la station de diagnostic Apple Watch Series 7 sont apparues dans des documents de conformité déposés par Apple auprès de l’Agence nationale brésilienne des télécommunications, Anatel.

La nouvelle station d’accueil Apple Watch utilisée en interne par Apple fonctionne à 60,5 GHz et est étiquetée avec le modèle A2687. Avec l’Apple Watch Series 7 ne comportant pas de port/connexion physique, la station d’accueil est utilisée pour le développement d’Apple Watch et probablement pour le service dans les Apple Stores.

La station d’accueil est en deux parties, la base comprend le chargeur magnétique de la montre et dispose également d’un port USB-C, tandis que la partie supérieure contient le boîtier de la montre et semble fonctionner sans fil.

Voici à quoi cela ressemble :

