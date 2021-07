Surfer | Jeux Olympiques : Italo Ferreira, le médaillé d’or olympique qui a remporté une Coupe du monde en jeans après avoir volé son passeport et subi un typhon

Mis à jour le 28/07/2021 – 05:10

L’histoire d’Italo Ferreira, premier champion olympique de surf de l’histoire, donnerait pour un scénario de film. Le Brésilien, issu d’une famille très modeste, a été découvert par un recruteur de surf brésilien à Natal alors qu’il allait voir un autre jeune prometteur et que Ferreira s’entraînait en mer. “J’ai vu un garçon faire un 360 dans les airs. Et puis un autre. Le concours a commencé deux jours plus tard et j’ai demandé aux gens qui était ce garçon. ‘Ça s’appelle talo'”, a expliqué Luiz ‘Pinga’ Campos dans une interview à la World Surf League.

Ce garçon, qui avait alors 12 ans et aujourd’hui 27 ans, est aujourd’hui le champion olympique. Mais sa route vers les Jeux de Tokyo a été toute une odyssée. La qualification à la Coupe du monde 2019 au Japon s’est jouée après le vol de son passeport, il a subi un typhon et a fini par concourir en jean et planche empruntée.

En septembre 2019, Italo Ferreira s’entraînait aux États-Unis et Peu de temps avant de se rendre au Japon pour jouer la Coupe du monde, la vitre de sa voiture a été brisée et parmi les objets volés se trouvaient son passeport et son visa pour entrer au Japon. Heureusement, il a obtenu toute la documentation dont il avait besoin pour voler, mais il ne pouvait même pas imaginer que l’odyssée ne faisait que commencer.

Italo Ferreira, aux Jeux Olympiques de Tokyo..

Un typhon a retardé son vol vers le Japon de 18 heures et ce retard fit que lorsqu’il atteignit sa destination, son tour de qualification pour la Coupe du monde avait déjà commencé. Il n’avait pas le temps d’aller à l’hôtel et de se changer, alors de l’aéroport, il s’est rendu directement à la plage où il devait concourir et est arrivé neuf minutes avant que sa série ne soit disputée.

Il n’avait ni ses planches ni la combinaison car il les avait laissées à l’aéroport, alors il s’est mis à l’eau en jean court et son ami Filipe Toledo lui a prêté une de ses planches. Il a gagné la course, passé le tour et avec ses affaires à portée de main, il a concouru au deuxième tour et a fini par se proclamer champion du tournoi et ainsi obtenir le billet pour les Jeux dans lesquels il allait débuter son sport.

J’ai appris à surfer avec des planches empruntées

Ferreira est né en 1994 à Baa Formosa, une petite ville côtière située dans la région du Rio Grande do Norte, la partie la plus orientale du Brésil. Sa famille était très humble. Son père était pêcheur et sa mère travaillait à l’auberge où vit la famille. Manquant d’argent pour acheter une planche, il apprend à surfer avec celles que ses cousins ​​lui prêtent.

thalle a remporté deux manches du championnat du monde Pro Junior en 2011, a été champion du Brésil et, en 2014, il s’est qualifié pour le Championship Tour de la World Surf League, l’élite du surf mondial. Avec un style très agressif au sommet de la planche, elle est arrivée comme un rouleau compresseur et, lors de sa première année sur le circuit (2015), a été élu « recrue de l’année ». J’ai terminé en septième position.

En 2018, il remporte ses premières victoires sur le World Championship Tour et en 2019 il s’est hissé au sommet du surf : il a été proclamé champion du monde aux ISA World Surfing Games et plus tard champion du monde de la World Surf League grâce à une victoire dans la dernière épreuve sur son compatriote Gabriel Medina.

Ferreira est devenu le premier champion olympique de surf, à Tsurigasaki Surf Beach, aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.