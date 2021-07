Surfer | Jeux Olympiques : Mimi Barona, de dormir sur la plage à participer à certains Jeux

in

Mimi Barona sait que la vie est comme les vagues, parfois tu es en bas et parfois en haut, mais elle considère sa qualification pour les Jeux de Tokyo 2020 “un rêve”, où ce dimanche le surf comme discipline s’ouvre et elle cherche à gravir la crête de la vague olympique.

“C’était mon grand rêve quand j’étais petite, d’atteindre les JO alors que le surf n’appartenait même pas au cycle olympique”, a déclaré la surfeuse équatorienne de 30 ans qui s’entraîne dans sa ville de Montaita, berceau du surf local. dans une interview avec Efe.

Coiffée d’une casquette noire et cheveux mouillés après s’être entraînée tôt, la surfeuse se sent bien face au défi olympique qui la place parmi les vingt meilleures au monde.

Son billet pour les Jeux n’a pas été un lit de roses, puisqu’aux Jeux Mondiaux de Surf à El Salvador, en mai dernier, elle a été éliminée au troisième tour, mais le fait que la Péruvienne Daniela Rosas ait été parmi les sept premières a ouvert le possibilité de repêchage

“Ce furent les trois jours les plus nerveux de toute ma vie”, se souvient cette athlète qui a une médaille d’argent dans la paume aux Jeux panaméricains de Lima 2019, trois médailles d’or en Amérique latine ou des vice-championnats du monde comme l’ISA 2016 au Costa Rica. , quand j’ai su que le surf entrerait dans la catégorie olympique.

Bien qu’elle ait commencé tardivement, à 15 ans, la sienne “a été une carrière très difficile, avec de nombreux sacrifices”, mais elle est satisfaite d’être arrivée là où elle était autrefois.

De père et mère plongeur à enseignant rural dans sa ville côtière, fréquentée par les touristes et les routards, Dominic ‘Mimi’ Barona a débuté dans les disciplines aquatiques à l’âge de 6 ans avec la plongée, pour opter plus tard pour le bodyboard, bien que sa passion pour le sport Il l’emmenait à tout pratiquer : athlétisme, football, natation, basket-ball.

“J’ai toujours été très compétitive”, souligne l’Equatorienne, qui a eu pour exemple un de ses frères, Israel, qui a surfé dès son plus jeune âge et lui a servi d’inspiration tout au long de sa carrière.

Quand je faisais encore du bodyboard, à l’âge de 13 ans, un championnat national s’est développé et le club de Montaita n’avait pas de représentante féminine en surf.

“Mon frère m’a dit : ‘Prése et essaie de déplacer la planche’. Ce jour-là, je ne pouvais pas arrêter de surfer parce que j’avais perdu et je voulais être le meilleur”, se souvient qui a grandi en regardant son frère et ses amis le pratiquer.

Championnat après championnat se faisait une place dans un sport jusque-là majoritairement masculin en Equateur, ce qui la motivait à « vouloir être meilleure (qu’eux), et sans se rendre compte de monter de niveau ».

Elle se souvient toujours avec émotion des premiers 100 $ qu’elle a gagnés lors d’un concours pour la deuxième place et de la façon dont elle a dû travailler comme serveuse pour acheter sa propre planche.

Dans une famille à faible revenu de quatre enfants, il ne pouvait se permettre de participer qu’à des tournois nationaux ou au premier tournoi latino-américain qu’il a remporté en 2010 parce qu’il s’est joué en Équateur, mais la première fois qu’il a concouru à l’extérieur du pays se démarque grâce au soutien de son parrain, Nicols Flores, parrain d’Ecuasal.

Une anecdote qui lui est arrivée alors qu’elle avait 16 ans allait la marquer à jamais, lorsque son parrain a accepté de lui payer, avec le budget qui lui est destiné uniquement, le voyage aussi pour son frère Israël et son autre “frère” -les deux- fois champion d’Amérique latine Jonathan Zambrano- , pour participer à sa première compétition internationale au Panama, où elle a terminé troisième.

“Le déjeuner était très cher et avec ce que nous allions manger tous les trois c’était suffisant pour un menu. L’argent était pour la nourriture ou pour l’hôtel, alors nous avons gardé la nourriture et avons dormi sur la plage dans les couvertures des tables” , Soyez le.

Ces “sacrifices” sont tatoués en feu : “Cela nous a coûté cher et nous fait valoriser chaque opportunité.”

Barona sera la seule représentante du surf équatorien à Tokyo et après sa qualification, elle a eu un programme chargé d’entraînements et de tests en Équateur et au Mexique, avant de se rendre dans la capitale japonaise au milieu du mois.

Au Japon, il a déjà participé quatre fois à deux Coupes du monde et deux épreuves QS, mais il n’est pas confiant face à l’épreuve olympique.

“Je comprends qu’il va y avoir de très petites vagues, d’autres types de planches sont demandées”, dit-elle, convaincue qu’elle n’aura pas de seconde chance, et que “c’est le moment de tout montrer”.

Fière de faire partie de la plus grande délégation que l’Équateur envoie aux Jeux Olympiques, avec 48 athlètes, cette reine des vagues équatoriennes se contente, pour le moment, de « mettre le surf sur la carte des sports importants du pays.