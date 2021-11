Surfer sur la vague K-beauty – L’Express Financier

Pour attirer la fréquentation et renforcer le rappel, les analystes disent que les centres commerciaux sont un meilleur pari que les magasins indépendants pour les marques de K-beauty.

Les produits de beauté sud-coréens, communément appelés produits de beauté K, connaissent une forte adoption à l’échelle mondiale. Selon un rapport Market Data Forecast, le marché mondial de la beauté K, évalué à plus de 10 milliards de dollars, devrait atteindre plus de 20 milliards de dollars d’ici 2026. Le rapport suggère que la région Asie-Pacifique représente environ 70% du total K- part de marché de la beauté. En Inde, les e-commerçants de K-beauty Korikart et Limese établissent désormais une présence hors ligne pour renforcer la connexion des consommateurs.

Jouer hors ligne

Korikart, présent en Inde depuis 2018, a ouvert son premier magasin autonome au DLF Galleria Market, Gurugram, en mars de cette année. Ce lancement fait partie de la stratégie omnicanale de la société visant à vendre au détail des produits coréens dans les catégories beauté et bien-être. « Nous prévoyons de lancer cinq magasins phares, de 400 pieds carrés chacun, à Jaipur, Mumbai, Chennai et Bengaluru d’ici l’année prochaine », a déclaré Seo Youngdoo, PDG et fondateur de Korikart. L’entreprise cible les consommateurs de 10 à 40 ans.

Korikart propose environ 100 marques de beauté et de soins de la peau, dont Plan 36.5, Pep Plus, Artois, Accoje, It’s Skin et Missha, et les prix varient de moins de 100 Rs à 4 000 Rs. Les produits de beauté les plus performants de la société en Inde sont les filtres de douche vitaminés, les masques faciaux, les masques à bulles et les gommages corporels. Korikart prévoit de se lancer dans la catégorie des cosmétiques pour les cheveux et les couleurs d’ici six mois.

L’Inde est un marché clé pour Korikart – 95% de ses ventes mondiales proviennent d’ici. La société affirme avoir connu une croissance de 300 % de ses ventes depuis mars 2020 et enregistre actuellement une croissance de plus de 40 à 50 % d’un mois à l’autre. À l’heure actuelle, 90 % de ses ventes en Inde se font en ligne. « En gardant la pandémie à l’esprit, je dirais que l’Internet sera notre pilier pour les cinq prochaines années, et nous travaillerons également à l’expansion de l’activité hors ligne », ajoute Youngdoo.

Après avoir fonctionné en tant que plate-forme de distribution directe au consommateur (D2C) uniquement en ligne pendant près de quatre ans, Limese vient de dévoiler son premier magasin physique dans le Grand Kailash, à New Delhi. Au cours des douze prochains mois, la société vise à exploiter les cinq premières villes, ainsi que la région du Nord-Est. Actuellement, il vend au détail des marques de K-beauty telles que Klairs, CosRx et Some By Mi Bye Bye.

« La principale raison de l’ouverture d’un magasin hors ligne est d’interagir plus étroitement avec les clients et de comprendre leurs objectifs en matière de soins de la peau, qui peuvent différer selon les régions. Pour que notre approche hors ligne fonctionne, nous devrons ouvrir des magasins dans des centres culturels couvrant les grandes villes », déclare Deugcheon (Dale) Han, fondateur de Limese.

Grande image

Construire une présence hors ligne est essentiel pour créer de la visibilité, déclare Nihal Mahesh Jham, analyste en chef, Edelweiss Capital. « Il est important que ces marques construisent un réseau de magasins hors ligne dans les huit premières villes du pays pour créer une reconnaissance », ajoute-t-il.

Compte tenu de la nature des produits K-beauty, les marques pourraient créer un impact plus important en utilisant un mélange de canaux en ligne et hors ligne. « La plupart des produits de beauté coréens concernent le concept – les ingrédients utilisés pour créer le produit, l’utilisation et l’application en couches – et, par conséquent, ces produits nécessitent une vente assistée. L’approche omnicanale fonctionnera pour beaucoup de ces produits conceptuels », déclare Ankur Pahwa, partenaire chez EY.

Pour attirer la fréquentation et renforcer le rappel, les analystes disent que les centres commerciaux sont un meilleur pari que les magasins indépendants pour les marques de K-beauty. En outre, nouer des liens avec des influenceurs et des célébrités pour renforcer la confiance, en particulier sur les marchés de niveau II et III, serait bénéfique pour ces marques.

Pahwa affirme que la vente en ligne continuera d’être le canal de vente dominant pour ces marques. « Le mode hors ligne permettra davantage de découverte de produits, de découverte de marques, de création d’expérience et d’éducation aux produits, plutôt que de devenir vraiment un canal de vente », ajoute Pahwa.

Lire aussi : Comment le cadre de transparence du suivi des applications d’Apple a eu un impact sur les spécialistes du marketing

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.