‘Surfin’ Safari’: les Beach Boys attrapent la marée tardive au Royaume-Uni

C’est une bizarrerie historique que l’écart entre la première apparition de les garçons de la plage sur le classement des singles au Royaume-Uni, et leur premier album de classement là-bas, a duré plus de deux ans.

Le 25 septembre 1965, alors qu’ils faisaient une impression étonnamment modeste sur le Top 30 des singles britanniques avec le sans faute “California Girls”, les fans leur ont finalement offert leur premier album dans les charts. Ils l’ont fait en remontant environ huit sorties sur leur set Surfin’ USA de 1963. La raison était simple : Capitol venait juste de sortir pour la première fois ce premier morceau de l’histoire des Beach Boys au Royaume-Uni.

L’apparition transatlantique extrêmement tardive de Surfin’ USA était un étrange retour à leurs années de formation à chanter sur le surf, les voitures et les filles, à une époque où l’écriture de chansons de Brian Wilson devenait de plus en plus sophistiquée. En effet, il avait déjà renoncé aux tournées pour rester chez lui et écrire des chansons. Pendant ce temps, le reste du groupe a poursuivi son programme incessant de travail sur la route, entrecoupé de sessions en studio avec Brian.

Séances d’albums et tournées étendues

Comme le raconte le livre The Beach Boys de Keith Badman, quatre jours en septembre 1965 les ont engagés chez Western Recorders à Hollywood pour travailler sur leur Beach Boys Party ! album. Entre-temps, ils ont joué une tournée nord-américaine de trois semaines qui, le 25 septembre au Royaume-Uni, les a vus jouer au Memorial Coliseum de Portland, dans l’Oregon.

Écoutez le meilleur des Beach Boys sur Apple Music et Spotify.

L’album Surfin’ USA est entré dans le compte à rebours britannique au n ° 17, a disparu pendant une semaine, puis a passé six semaines de plus sur la liste en octobre et novembre – cinq d’entre eux, bizarrement, au n ° 20. Bientôt, Capitol poursuivait son programme de rattrapage en sortant un autre des albums du groupe en 1963, Little Deuce Coupe, au Royaume-Uni, une fois de plus avec deux ans de retard. Cela a raté les honneurs des charts, mais au début de 1966, cette Beach Boys Party! La sortie donnait au groupe son premier album dans le top dix au Royaume-Uni.

Achetez ou diffusez Surfin’ USA.