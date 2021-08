Surfshark contre IPVanish : bataille de deux meilleures options VPN en 2021

Le champion des budgets

Pour ceux qui ne cherchent pas à dépenser beaucoup pour un abonnement VPN, Surfshark VPN est absolument la voie à suivre. Le service offre un déblocage facile pour accéder au contenu géo-restreint, des vitesses rapides, une grande fiabilité et bien plus encore. Son prix est d’environ 8 cents par jour en ce moment, alors ne manquez pas cette occasion.

Avantages

Option la plus abordable Applications faciles à utiliser Débloque Netflix et plus

Les inconvénients

L’application est trop basique pour certains utilisateurs

IPvanish est un autre service VPN très performant, et son principal avantage par rapport à ExpressVPN est qu’il peut être utilisé sur autant d’appareils que vous le souhaitez. Ce service est particulièrement adapté aux activités telles que le streaming et le torrent, bien que la prise en charge de BBC iPlayer soit visiblement manquante.

Avantages

Idéal pour le streaming Excellent support client

Les VPN sont des applications incroyablement populaires, avec des centaines de millions de personnes qui les utilisent pour rester en sécurité en ligne et résoudre des problèmes tels que les restrictions géographiques. Peut-être envisagez-vous de les rejoindre ?

Lorsque vous tapez “VPN” dans Google, vous verrez que de nombreux services existent. Vous pourriez donc être un peu confus quant au fournisseur à choisir. Mais ne vous inquiétez pas, car nous sommes là pour vous aider à prendre la bonne décision quant au meilleur service VPN actuellement.

Surfshark et IPVanish sont deux fournisseurs qui pourraient apparaître dans vos résultats de recherche si vous avez fait des recherches sur les VPN. Les deux sont très populaires et performants, mais vous n’aurez pas besoin de deux VPN. Dans cet article, nous voyons comment ils se comparent et vous aidons à choisir le meilleur.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

VPN signifie “réseau privé virtuel”, et c’est un type d’outil de confidentialité sur Internet. Ils créent un tunnel sécurisé et crypté qui permet aux utilisateurs d’utiliser Internet en toute sécurité et de manière anonyme. Les VPN sont également utilisés pour améliorer des choses comme le streaming, les jeux, les achats en ligne, les performances du réseau et bien plus encore.

Surfshark vs IPVanish : lequel coûte le moins cher ?

En ce qui concerne le prix, Surfshark souffle le reste de la concurrence hors de l’eau. C’est indéniablement le moins cher de tous les VPN premium du marché, à partir de seulement 2,49 $ par mois.

Surfshark propose aux clients une belle variété de trois plans d’abonnement : 12,95 $ par mois, 59,76 $ pour deux ans et 38,94 $ pour six mois. L’option la plus abordable est en fait le plan de deux ans, car il équivaut à 2,49 $ par mois. Mais si vous n’avez pas envie de payer près de 60 $, alors le forfait mensuel est le plus flexible. La troisième option est également moins chère et équivaut à 6,49 $ par mois.

Comme Surfshark, IPVanish propose également différentes options d’abonnement. Vous pouvez payer 10,99 $ par mois ou 89,99 $ par an avec 50 % de réduction sur votre première année. Le forfait mensuel est moins cher que celui de Surfshark, mais l’autre forfait coûte plus cher en comparaison. Si la tarification est la chose la plus importante pour vous, le plan annuel proposé par IPVanish s’élève à 3,75 $ par mois au cours de sa première année. Cependant, ce n’est pas aussi attrayant que le prix le moins cher de Surfshark de 2,49 $.

Surfshark vs IPVanish : comment est la sécurité ?

L’une des principales raisons pour lesquelles les gens s’inscrivent à des VPN est de rester en sécurité en ligne, de sorte que les fonctionnalités de sécurité offertes par les fournisseurs sont évidemment importantes. Surfshark fait un excellent travail ici, bloquant les menaces de cybersécurité telles que les logiciels malveillants, le phishing, les trackers Web et les publicités.

Surfshark est également livré avec des fonctionnalités de sécurité telles qu’un kill switch intégré, un cryptage fort pour protéger vos données, un DNS privé et une protection contre les fuites, plusieurs protocoles sécurisés et une politique stricte d’absence de journaux. Nous aimons également le mode camouflage de Surfshark, qui garantit que les fournisseurs de services Internet ne peuvent pas voir que leurs clients utilisent un VPN et les punir pour le faire.

IPVanish dispose également de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de confidentialité utiles dans ses manches. Ceux-ci incluent une politique de non-journalisation, un cryptage AES-256 bits, la possibilité de basculer entre différents protocoles sécurisés, un proxy Web SOCKS5, 250 Go de stockage crypté SugarSync, un générateur de mot de passe et un vérificateur IP.

Surfshark vs IPVanish : Qu’en est-il des vitesses ?

Les VPN ne sont pas seulement utiles pour améliorer la sécurité sur Internet et protéger vos données ; beaucoup de gens les utilisent également pour des choses comme le streaming et les jeux. Pour cette raison, les vitesses sont vraiment importantes.

Surfshark est facilement l’un des meilleurs VPN en termes de vitesse, bien qu’il soit moins cher que les autres fournisseurs. Lors de notre examen, nous n’avons rencontré aucun problème de connexion à différents serveurs et avons constaté que Surfshark était très fiable en termes de performances globales. Nous avons enregistré des vitesses de 150 Mbps sur une ligne américaine de 600 Mbps, et au Royaume-Uni, les vitesses moyennes étaient de 68 Mbps sur une ligne de 75 Mbps.

Dans notre examen d’IPVanish, nous avons également été très impressionnés par ses vitesses et ses performances. Lors de notre test aux États-Unis, il a livré une vitesse moyenne de 220 Mbps. Pendant ce temps, la vitesse britannique la plus courante était de 69 Mbps sur une connexion de 75 Mbps. Il est donc juste de dire que les deux fournisseurs sont impressionnants dans le département des performances.

Surfshark vs IPVanish : Laquelle a les meilleures applications ?

Les meilleurs VPN fournissent également des applications pour divers systèmes d’exploitation et appareils. Ces applications doivent être simples à télécharger, faciles à utiliser et offrir une gamme de fonctionnalités à portée de main.

Commençons par Surfshark, qui fonctionne sur différents smartphones, tablettes, ordinateurs portables, navigateurs et consoles de jeux. Il propose des applications pour les systèmes d’exploitation populaires comme Android, iOS, Windows, Mac et Linux. Lorsque nous avons examiné le service, nous avons été impressionnés par sa facilité d’utilisation et avons aimé pouvoir nous connecter rapidement aux serveurs VPN.

Si vous choisissez IPVanish, vous obtenez également une sélection de différentes applications. Vous pouvez télécharger l’application IPVanish sur Android, iOS, Windows, Mac, Linux et d’autres systèmes d’exploitation. Lorsque nous les avons testées, les applications étaient assez simples à utiliser et avaient fière allure. Vous pouvez vous connecter rapidement au serveur le plus rapide et bénéficier de fonctionnalités avancées telles qu’un kill switch intégré aux applications.

Surfshark vs IPVanish : qu’est-ce qui est le mieux pour le streaming ?

Pour beaucoup de gens, la plus grande attraction des VPN est qu’ils peuvent contourner les restrictions géographiques et donner accès à plus de contenu sur les services de streaming. Si vous choisissez un VPN principalement pour le streaming, cette section est faite pour vous.

Ce qui fait de Surfshark une bonne option pour ce domaine particulier, c’est qu’il peut être utilisé pour accéder à vos plateformes de streaming préférées, notamment Netflix, Hulu, Disney Plus, Amazon Prime, BBC Iplayer et plus encore. Des vitesses excellentes, plus de 3 200 serveurs VPN et des connexions illimitées s’ajoutent également à l’impressionnante expérience de streaming offerte par Surfshark.

IPVanish est également convenable pour le streaming car il peut être utilisé pour débloquer Netflix, Youtube, Spotify et de nombreuses autres plateformes. Mais si vous vivez au Royaume-Uni ou si vous aimez simplement regarder des émissions de télévision britanniques, il convient de prendre en compte le fait qu’il y a eu des problèmes pour accéder à BBC iPlayer via IPVanish. En termes de nombre de serveurs, il y en a plus de 1 900 disponibles – et ils sont certainement fiables. Tout comme Surshark, il offre des connexions illimitées sous un seul abonnement.

Surfshark vs IPVanish : qui a le meilleur support client ?

Comme c’est le cas pour tout type de produit, les VPN ne sont pas toujours parfaits et il y aura probablement des moments où vous rencontrerez des problèmes. Par conséquent, le support client est un facteur important à prendre en compte lors du choix d’un fournisseur VPN.

Surfshark a une page entière dédiée au support client, où vous pouvez trouver des guides d’aide, des tutoriels, des questions fréquemment posées, des informations générales et des liens pour ouvrir un chat en direct ou soumettre une demande.

IPVanish adopte une approche similaire, fournissant à ses clients un centre de support client. Ici, vous pouvez accéder à la FAQ, aux guides, aux réponses à différentes questions, à un e-mail pour le support client et à un chat en direct. Nous dirions que ce niveau de support est commun à tous les VPN premium, et ces deux fournisseurs ont d’excellents antécédents en matière de support client.

Surfshark vs IPVanish : tiennent-ils des journaux ?

La réponse rapide est non. Les VPN sont avant tout des outils de confidentialité en ligne, donc aucun fournisseur légitime ne devrait conserver de journaux. Surfshark dit qu’il n’enregistrera pas l’historique de navigation, les adresses de protocole Internet, la quantité de bande passante que vous avez utilisée, les détails de la session, les horodatages de connexion ou tout trafic réseau. Et IPVanish écrit sur son site Web qu’il ne « conservera aucune trace des données de connexion, de trafic ou d’activité ». Nous pouvons affirmer avec confiance qu’ils prennent la confidentialité en ligne au sérieux.

Surfshark vs IPVanish : le résultat

Choisir entre Surfshark et IPVanish n’est pas facile car ce sont tous deux des fournisseurs de premier ordre qui nous ont également impressionnés dans nos critiques. Cependant, si vous voulez économiser de l’argent tout en obtenant un excellent VPN pour votre argent durement gagné, Surfshark est la meilleure option des deux car il est moins cher qu’IPVanish. De plus, Surfshark permet également aux utilisateurs de débloquer iPlayer, il est donc important de s’en souvenir si vous habitez au Royaume-Uni ou si vous aimez regarder la télévision britannique.

Surfshark



Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, mais ne voulez pas non plus sacrifier quoi que ce soit en utilisant un VPN gratuit, Surfshark est la voie à suivre. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir deux ans d’accès pour seulement 59,76 $, ce qui revient à seulement 2,49 $ par mois. C’est le plan le moins cher d’un fournisseur réputé et une option très intelligente à choisir aujourd’hui !

IPVanish VPN



IPVanish n’a peut-être pas les plus gros chiffres pour les statistiques, mais le service proposé par l’entreprise est fiable et rapide. La configuration ne prend que quelques minutes, alors commencez dès aujourd’hui ! Avec un forfait annuel, vous pouvez réduire le coût mensuel à 3,75 $ par mois ici ou même moins lorsqu’il y a une vente.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

