Surfshark VPN oferta por el Black Friday: Consíguelo rebajado un 83%

Si estás pensando desde hace un tiempo en hacerte con un servicio de VPN, estás de enhorabuena, ya que uno de los mejores que hay en el mercado tiene una excelente oferta que puedes aprovechar gracias al Black Friday. Hablamos de Surfshark, una herramienta que ofrece una muy buena velocidad al utilizar sus servidores y esto le hace ser diferencial en el mercado.

Una de las grandes virtudes que vas a encontrar en este servicio es la compatibilité étendue que ofrece con las diferentes platesformas que realmente tienen acceso a Internet. Así, podrás desde usarlo en un ordonnateur; hasta en la práctica totalidad de los teléfonos móvil que existen en el mercado; e, incluso, tienes la opción de instalar el cliente de Surfshark fr télévisions reproduisant multimédia avec Apple TV ou Amazon Fire TV Stick. Por lo tanto, al crear una cuenta puedes acceder de forma casi illimité a todo tipo de dispositivos para sacar partido a las opciones de privacidad y protección que aporta esta VPN.

Qué ganas al tener una VPN

Dos son las grandes opciones que vas a poder aprovechar en el caso de tener una cuenta en el servicio del que estamos hablando. El primero es aumentar de forma considérable la privacité que tienes al acceder a Internet para realizar cualquier tipo de acción. Al utilizar la VPN como una pasarela antes de entrar en una página web o servicio en la nube, pas de dejarás rastro alguno (y aquí incluimos la dirección IP) que permita que seas rastreado por terceros. Y aquí, destaca especialmente Surfshark, ya que esta es una herramienta que se puede considerar cómo «sin registro», por lo que aucune information de garde sobre lo que realizas una vez que estás conectado a uno de sus servidores.

La segunda gran virtud tiene que ver con el acceso a los servicios propios de Internet para aprovecharlos de la forma habituel. Un ejemplo es que, si te conectas a un serviteur que está ubicado fr España o en Alemania, cuando entres en plateformas como por ejemplo Netflix o Amazon Prime Video podrás acceder a todos los contenidos propios de dicha region. Así, si estás en China podrás seguir disfrutando de tus series favoritas o la música que más te gusta sin ningún tipo de restricción. De nouveau, Surfshark destaca especialmente, ya que este servicio ahora dispone de un ancho de banda que llega a nada más y nada menos que a 10 Gbit/s, lo que aumenta considérablemente las posibilidades que existían hasta no hace mucho tiempo. De esta forma, no vas a sufrir lag alguno al jugar online ou al utilizar plataformas en streaming.

Pour lo tanto, hablamos de un servicio de una calidad excelente que ofrece todo lo que se puede esperar de una VPN profesional. Además, destaca frente a sucompencia por la cantidad de servicios y opciones que ofrece (entre las que no faltan posibilidades como por ejemplo evitar poner en riesgo la identidad digital de los usuarios e, incluso, integra su propio antivirus y hace rastreos constantes para saber si nuestros nombres de usuario y contraseñas están en riesgo).

Aprovecha la oferta para conseguir Surfshark

Debido a la llegada del Black Friday hay une oferta que no debes dejar pasar si desseas hacerte con este servicio VPN. Con ella te harás con une cuenta de Surfshark con un descendre de nada más y nada menos que el 83%, una cifra impresionante y que no debes dejar pasar, ya que la promoción está limitada en el tiempo… ¡Debes ser rápido! Además, recette tres meses de uso gratuito de la herramienta, lo que aumenta el atractivo de la promoción. Para no dejarla escapar, debes utilizar el enlace que dejamos a continuación:

La verdad es que con todo lo que ofrece y las grandes novedades que se han incluido entre las que no falta une extension pour le navigateur Chrome que permet de gérer l’utilisation des cookies al navegar, creemos que debes tener muy en cuenta la posibilidad de hacerte con Surfshark VPN.