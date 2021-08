Surfshark VPN vs NordVPN : Lequel des meilleurs fournisseurs VPN devriez-vous utiliser ?

Meilleur VPN économique

Si vous ne cherchez pas à débourser beaucoup d’argent sur un fournisseur VPN mais que vous ne voulez pas qu’il fasse de compromis sur les fonctionnalités, vous devez absolument choisir Surfshark. Il offre une excellente expérience globale pour un prix d’aubaine d’un peu plus de 2 $ par mois.

Avantages

Excellentes applications Fournisseur VPN au meilleur rapport qualité-prix Excellent pour le streaming

Les inconvénients

Certaines personnes peuvent trouver qu’il manque des fonctionnalités

NordVPN est un autre fournisseur très performant, offrant un accès à des fonctionnalités de sécurité pratiques telles que Double VPN et un vaste réseau de plus de 5 500 serveurs. C’est plus cher que Surfshark, mais c’est une excellente option pour le streaming et une sécurité accrue.

Avantages

Grand réseau de serveurs Double VPN

Les inconvénients

Split-tunneling via les extensions de navigateur uniquement Moins d’applications qu’ExpressVPN

Si vous recherchez un VPN, vous vous êtes probablement rendu compte qu’il existe de nombreux fournisseurs sur le marché. Par conséquent, vous pourriez avoir du mal à choisir le fournisseur qui correspond le mieux à vos besoins.

Parmi la grande variété des meilleurs services VPN que nous avons examinés au cours des dernières années, Surfshark et NordVPN sont deux de nos fournisseurs préférés. Ils offrent une gamme incroyable de fonctionnalités, et l’une ou l’autre serait un excellent choix.

Mais de manière réaliste, vous n’avez besoin de vous inscrire qu’à un seul service VPN. Alors, lequel est le meilleur et mérite votre attention ? Nous le découvrons en les comparant dans des domaines tels que le coût, la sécurité, la confidentialité, les performances et l’expérience utilisateur.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Les réseaux privés virtuels, ou VPN, sont des applications qui créent une connexion sécurisée pour naviguer sur le Web de manière anonyme et contourner les restrictions géographiques. Ils vous permettent de renforcer votre confidentialité lorsque vous utilisez Internet, de prévenir les cyberattaques, d’accéder à du contenu en ligne restreint dans votre région, de trouver les meilleures offres, de lutter contre la limitation de la bande passante et d’accélérer les jeux.

Surfshark VPN vs NordVPN : lequel coûte le moins cher ?

En termes de prix, Surfshark est l’un des fournisseurs de VPN les plus abordables du marché aujourd’hui. Vous avez le choix entre trois formules d’abonnement : 12,95 $ par mois, 59,76 $ pour deux ans et 38,94 $ pour six mois.

Le forfait le plus flexible est le forfait mensuel, mais il est nettement plus cher que les autres options. Si vous optez pour le plan de deux ans, vous économiserez en fait plus d’argent car cela revient à 2,49 $ par mois. Mais vous devrez payer 59,76 $ directement. Pendant ce temps, la troisième option revient à 6,49 $ par mois.

De même, NordVPN propose également trois forfaits : 99 $ pour deux ans, 59 $ pour un an ou 11,95 $ par mois. Encore une fois, le plan de deux ans offre le meilleur rapport qualité-prix et revient à 3,67 $ par mois, car il comprend également trois mois supplémentaires gratuits. Bien que ce ne soit pas un mauvais prix, Surfshark est légèrement moins cher à 2,49 $ par mois.

Surfshark VPN vs NordVPN : comment est la sécurité ?

En matière de sécurité et de confidentialité, Surfshark propose des fonctionnalités intéressantes qui visent à assurer la sécurité de ses utilisateurs en ligne. Pour commencer, il existe une fonctionnalité appelée CleanWeb, qui arrête les logiciels malveillants, le phishing, les publicités et les trackers Web.

En plus de cela, Surfshark offre une politique robuste de non-journalisation, un kill switch, un DNS privé et une protection contre les fuites, un cryptage AES-256, un choix de différents protocoles de sécurité et un mode camouflage pour empêcher les fournisseurs de services Internet de détecter l’utilisation du VPN.

Mais comment se compare NordVPN ? Comme Surfshark, il est livré avec des fonctionnalités de sécurité telles qu’une politique stricte de non-journalisation, un kill switch, un bloqueur de logiciels malveillants et de publicités, un test de fuite DNS, un masquage IP et un cryptage fort. Cependant, l’une de ses fonctionnalités de sécurité uniques est Double VPN, qui utilise deux serveurs VPN pour le routage du trafic Internet. Cela ajoute essentiellement une couche de protection supplémentaire à l’application et vous protégera contre différentes menaces en ligne.

Surfshark VPN vs NordVPN : qu’en est-il des vitesses ?

Bien que Surfshark soit un service VPN plus abordable, il n’y a aucun compromis en matière de vitesse. En fait, dans notre examen du service, il a très bien fonctionné dans tous les domaines. Dans notre test de vitesse basé aux États-Unis, nous avons constaté des vitesses moyennes de 150 Mbps sur une connexion de 600 Mbps, et la vitesse la plus lente que nous avons observée n’était que de 119 Mbps.

Comme NordVPN utilise plusieurs couches de sécurité, vous supposez que ce sera plus lent par rapport à Surfshark. Mais ce n’est pas du tout le cas. Lorsque nous avons testé ses performances dans notre revue, nous avons constaté des vitesses impressionnantes aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde.

Que vous vous connectiez à un serveur dans la même région que vous ou à un serveur basé à l’autre bout du monde, cela ne prend que quelques secondes pour que le VPN se connecte et entre en action. Dans l’ensemble, vous obtiendrez d’excellentes performances quel que soit le service que vous choisissez.

Surfshark VPN vs NordVPN : lequel a les meilleures applications ?

Lorsque vous choisissez un VPN, il est important de vous assurer que le fournisseur que vous avez choisi propose d’excellentes applications. Idéalement, vous souhaitez pouvoir vous connecter rapidement à un serveur et accéder à une gamme de fonctionnalités différentes depuis l’application.

À notre avis, Surfshark propose les applications les plus faciles à utiliser. Lorsque vous ouvrez l’application, vous verrez un gros bouton qui vous permet de vous connecter ou de vous déconnecter d’un serveur VPN en quelques secondes. Il existe des applications pour différents systèmes d’exploitation, notamment Android, iOS, Mac, Windows et Linux.

NordVPN propose également des applications simples et riches en fonctionnalités pour iOS, Android, Windows, Mac et Linux. Vous pouvez vous connecter au serveur le plus rapide à l’aide d’un bouton de connexion rapide, et si vous rencontrez des problèmes de connectivité, il y a un kill switch intégré. Une autre fonctionnalité intéressante des applications NordVPN est la possibilité de se connecter automatiquement dès que vous vous êtes connecté au WiFi.

Surfshark VPN vs NordVPN : quel est le meilleur pour le streaming ?

De nombreuses personnes utilisent des VPN pour améliorer leur expérience de streaming en ligne. Étant donné que les VPN sont capables de contourner les restrictions géographiques, les utilisateurs peuvent profiter des derniers films et émissions de télévision (même s’ils ne sont pas disponibles dans leur région).

Surfshark est un excellent choix pour le streaming car il donne accès à une grande variété de plateformes de streaming, notamment Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Hulu et Disney Plus. Et grâce à un réseau de plus de 3 200 serveurs, vous pouvez accéder aux bibliothèques internationales de ces services.

En comparaison, NordVPN peut également être utilisé pour accéder à des plateformes de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, BBC iPlayer et Disney Plus. Mais ce qui donne à Surfshark une course pour son argent, c’est le fait qu’il y a plus de 5 500 serveurs disponibles avec NordVPN, ce qui sera pratique pour accéder aux plateformes de streaming du monde entier. Ce qui est légèrement décevant, c’est que vous ne pouvez connecter que 6 appareils, alors que Surfshark a une limite d’appareils illimitée.

Surfshark VPN vs NordVPN : quel est le meilleur support client ?

De nos jours, la grande majorité des sociétés de VPN premium offrent une grande assistance à leurs clients. Et ni Surfshark ni NordVPN ne déçoivent ici. Les deux sociétés proposent des chats en direct 24h/24 et 7j/7, des e-mails d’assistance, des questions fréquemment posées et des didacticiels chaque fois que vous êtes coincé avec quelque chose et que vous avez besoin d’aide.

Surfshark VPN vs NordVPN : conservent-ils des logs ?

Les meilleurs VPN prennent un certain nombre de mesures pour protéger leurs utilisateurs en ligne, et l’une d’entre elles consiste à appliquer des politiques strictes de non-journalisation. Cela signifie que le fournisseur ne suivra ni ne stockera le trafic Internet de ses utilisateurs.

Surfshark se positionne comme un “VPN sans journal pour une confidentialité numérique ultime” qui n’enregistrera pas d’informations telles que les adresses IP, l’historique de navigation, l’utilisation de la bande passante, les informations de session, le trafic réseau ou les horodatages de connexion. De plus, il utilise uniquement des serveurs RAM afin que les données ne soient pas stockées sur un disque dur et effectue des audits de sécurité indépendants. Pendant ce temps, NordVPN dit qu’il ne suivra pas les horodatages de connexion, les informations de session, la bande passante utilisée, les données de trafic et les adresses IP. Tout comme Surfshark, il effectue également des audits tiers pour améliorer la confidentialité et la sécurité.

Surfshark VPN vs NordVPN : l’essentiel

Surfshark et NordVPN sont tous deux d’excellents VPN, mais lequel choisir ? Eh bien, ça dépend, vraiment. Si vous recherchez l’option la plus abordable, vous devriez opter pour Surfshark car c’est le fournisseur le moins cher disponible. Cependant, si vous êtes prêt à dépenser un peu plus d’argent, NordVPN vous offrira plus de niveaux de sécurité et un accès à plus de 5 500 serveurs. Dans tous les cas, vous ne serez pas déçu par Surfshark ou NordVPN.

Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, mais ne voulez pas non plus sacrifier quoi que ce soit en utilisant un VPN gratuit, Surfshark est la voie à suivre. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir deux ans d’accès pour seulement 59,76 $ (soit une économie de 81 %), ce qui revient à seulement 2,49 $ par mois. C’est le plan le moins cher d’un fournisseur réputé et une option très intelligente à choisir aujourd’hui !

La plupart des 5 500+ serveurs de NordVPN se trouvent en Europe, suivis des Amériques. NordVPN fournit des applications pour plusieurs plates-formes de système d’exploitation et navigateurs Web, et propose des extras tels que le double VPN et l’accès au réseau Onion et aux serveurs configurés pour le partage de fichiers P2P.

