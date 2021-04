Surge Covid-19: FM Sitharaman demande à l’industrie d’attendre et de regarder les prochains jours

«Je demanderais à l’industrie de surveiller un peu plus attentivement les prochains jours, puis d’évaluer par vous-même à quoi ressemblera ce trimestre», a exhorté le ministre des Finances.

Assurant à l’industrie le soutien total du gouvernement, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a exhorté mercredi l’industrie à attendre et à surveiller les prochains jours pour évaluer la situation au milieu de la deuxième vague de pandémie de Covid-19.

En plus des nouvelles directives de vaccination et de la stratégie en cinq volets adoptée pour traiter les cas de Covid – tester, suivre, traiter, protocoles Covid-19 et vaccination – il y aura un sentiment de réconfort, a déclaré Sitharaman.

«Avec toutes ces étapes, nous devrions espérer voir un changement positif dans la façon dont la deuxième vague de pandémie de Covid-19 se déroule. L’industrie surveille et je voudrais que vous (l’industrie) observiez attentivement ce qui se passe et nous sommes ensemble avec l’industrie pour (combattre) cette (pandémie). Je suis sûr que nous comprendrons tous ensemble la meilleure façon d’accélérer et de maintenir l’élan de croissance que nous souhaitons tous voir entre le dernier trimestre et ce trimestre », a déclaré Sitharaman dans un discours virtuel au Comité exécutif national de Ficci. Membres. «Je demanderais à l’industrie de surveiller un peu plus attentivement les prochains jours, puis d’évaluer par vous-même à quoi ressemblera ce trimestre», a exhorté le ministre des Finances.

S’adressant séparément à plus de 150 capitaines supérieurs de l’industrie dans une interaction virtuelle organisée par la Confédération de l’industrie indienne (CII), le ministre a assuré une montée en puissance de l’approvisionnement en oxygène et en remdesivir aux États. Elle a également réaffirmé l’importance des politiques de micro-confinement par rapport au verrouillage.

Élaborant sur les annonces récentes sur la vaccination, Sitharaman a déclaré que les suggestions de la CII sur l’ouverture de la vaccination à tous les adultes, permettant à l’industrie de vacciner ses employés et leurs familles et autorisant les importations de vaccins ont toutes été acceptées dans la politique. Le gouvernement a également autorisé un paiement anticipé de `4.600 crore à Serum Institute of India et Bharat Bio Tech, pour les aider à augmenter leurs capacités, a-t-elle ajouté.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.