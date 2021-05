Surmonter la pandémie rose: de nouvelles voies que les femmes et les organisations doivent emprunter

Les données parlent d’elles-mêmes et présentent une image sombre.

Partout dans le monde, la vie des gens a radicalement changé au cours de cette pandémie en évolution. Au cours des quinze derniers mois, le travail à domicile et le lieu de travail hybride sont devenus la nouvelle norme. Nous avons vu des milliers de professionnels perdre leur emploi alors que de nombreux professionnels actifs ont du mal à concilier travail et famille. Étant donné que les femmes sont les principales dispensatrices de soins, ce sont elles qui ont le plus souffert de cette pandémie.

Une étude de Deloitte intitulée « Comprendre l’impact de la pandémie sur les femmes qui travaillent » a révélé que sept femmes sur dix dans le monde, qui ont connu des changements négatifs dans leur routine en raison de la pandémie de COVID-19, pensaient que la progression de leur carrière ralentirait. Alors que 65% ont désormais plus de responsabilités pour les tâches ménagères, 58% de celles avec des enfants ont déclaré avoir des responsabilités supplémentaires en matière de garde d’enfants, et 53% de celles avec des enfants ont déclaré avoir des responsabilités d’enseignement à domicile et d’éducation.

Selon un rapport publié par la Fondation Bill & Melinda Gates, une femme sur 20 dans le monde a perdu son emploi en 2020, ce qui représente 64 millions de femmes inactives en 2020. L’une des principales raisons est que la plupart des femmes étaient employés dans les quatre secteurs les plus touchés : loisirs et hôtellerie, services d’éducation et de santé, gouvernement et commerce de détail.

Ce qui précède a donné lieu à la « pandémie rose », une tendance qui voit les femmes quitter le marché du travail en grand nombre en raison des effets économiques et sociétaux de la pandémie mondiale.

Obligés d’adapter leur parcours professionnel

Étant donné que les femmes représentent une grande partie de la main-d’œuvre dans les programmes d’éducation, de soins de santé et d’assistance sociale, leur charge de travail rémunérée est devenue plus importante et plus complexe au milieu de la pandémie. Avec la fermeture des systèmes de soutien – écoles et garderies, les femmes ont jonglé avec le travail, s’occupant de leurs enfants, les aidant à s’habituer à l’enseignement en ligne, tout en prenant le fardeau supplémentaire sur leurs épaules en raison du verrouillage. Lorsque les familles sont confrontées à des situations où l’un des partenaires hétérosexuels doit réduire son travail, c’est généralement le partenaire à faible revenu dont la carrière en prend le coup, principalement les femmes.

Ces facteurs ont poussé les femmes à quitter le marché du travail en masse, et beaucoup ont dû subir une baisse de salaire.

Impact des femmes quittant le marché du travail

Avec autant de femmes forcées de quitter leur travail, il y aura des impacts à long et à court terme sur les femmes, les entreprises et la société en général. Les femmes sans emploi perdent des avantages sociaux essentiels, comme l’assurance-maladie, et accumulent exponentiellement moins d’épargne-retraite. Un tel impact les rend vulnérables, en particulier dans une situation actuelle où la pandémie n’est pas encore terminée.

D’un autre côté, les organisations perdent les nombreux avantages d’une main-d’œuvre équitable. On a vu que les entreprises qui ont une diversité de genre et ethnique sont 12 pour cent plus susceptibles de surpasser les entreprises qui n’en ont pas. Pour réussir, les organisations réalisent qu’elles doivent créer des produits, des solutions et des services qui trouvent un écho auprès de leur public mondial diversifié. Les organisations ne peuvent y parvenir qu’en faisant en sorte que diverses équipes les créent.

À long terme, tous les efforts déployés par les défenseurs et alliés des femmes seront anéantis si des mesures opportunes ne sont pas prises. Par exemple, si le pourcentage de femmes employées continue de baisser, elles perdront probablement le terrain qu’elles ont gagné dans la hiérarchie de l’entreprise. Ils auront beaucoup moins d’opportunités de développement du leadership et seront encore plus loin derrière les hommes en termes d’accumulation de richesses et de pouvoir et de liberté qu’ils offrent.

Tracer les voies du rétablissement

Les entreprises doivent se manifester et jouer un rôle central dans la lutte contre les inégalités entre les sexes. Alors que les femmes doivent être habilitées à se défendre et à forger de nouvelles voies de carrière, les alliés doivent être autorisés à parrainer et à soutenir les femmes. En outre, les organisations devraient opter pour des outils pour promouvoir et maintenir la parité entre les sexes. Regardons les mesures que les femmes et les organisations peuvent prendre pour retenir et ramener les femmes sur le marché du travail.

Tisser des liens humains

Les femmes peuvent grandement bénéficier de la constitution d’un réseau composé de mentors, de parrains, de pairs, d’amis et de membres de la famille qui peuvent les aider à construire leur carrière. Le pouvoir de la connexion humaine n’est jamais plus essentiel qu’il ne l’est dans le monde perturbé d’aujourd’hui.

Construire des niveaux de compétence

L’apprentissage était une priorité pour tout le monde au cours de la dernière année, qu’il s’agisse d’acquérir de nouvelles compétences numériques pour mieux travailler dans la configuration de travail virtuel ou d’acquérir des compétences spécifiques pour rester à jour dans leurs rôles. Il est essentiel d’identifier vos forces, vos compétences et votre état d’esprit transférables qui vous seront utiles lors de votre prochain changement de carrière. Avec la transformation numérique à la hausse, les femmes ont une opportunité significative d’exceller dans ce domaine. La recherche d’opportunités d’apprentissage dans le flux de la vie et du travail peut éviter l’épuisement et aider à recentrer l’énergie de manière productive.

Construire l’harmonie travail-vie

Les organisations doivent mettre en place une structure appropriée pour les parents et les tuteurs afin d’équilibrer travail et famille. Les congés parentaux devraient être normalisés. Les nouveaux parents devraient avoir le temps de s’adapter à leur retour au travail. Ils ont besoin de se sentir soutenus et inclus au retour. Des horaires de travail flexibles avec des possibilités de construire leur horaire de travail sont quelques étapes pour aider les femmes à trouver l’équilibre.

Investir dans le développement des femmes

Que ce soit sous forme de montée en compétences ou de reconversion, le développement des femmes sur le lieu de travail est une démarche volontariste. Les organisations doivent investir dans la constitution d’un vivier de femmes leaders. Par exemple, de nombreuses organisations créent des programmes de réintégration – des versions mises à jour de l’intégration – pour les femmes qui retournent au travail. La pandémie a limité les opportunités pour les femmes du monde entier, et permettre le développement de leur carrière est une responsabilité cruciale que l’organisation peut assumer via des programmes de parrainage stratégique et des programmes de formation et développement à tous les niveaux avec un accès aux ressources et à la visibilité nécessaires pour utiliser leurs compétences et créer de nouvelles ceux.

Les effets de la « pandémie rose » dans le monde sont réels : les femmes ont perdu des décennies de terrain en termes de carrière, de sécurité financière et d’égalité. Les données parlent d’elles-mêmes et présentent une image sombre. Mais avec des alliés ingénieux et des mesures prises par les femmes et les organisations, nous pouvons conduire à un changement significatif.

