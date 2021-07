Surmonter le tabou de la santé mentale en Inde au milieu de la pandémie

Retarder ou refuser le traitement aux personnes qui en ont le plus besoin peut être la raison d’innombrables décès à travers le spectre de l’âge et de la région.

Par Hemant Sethi,

Les sujets de la santé mentale, de l’isolement social et de l’anxiété face à la perte d’emploi n’ont jamais été aussi abordés qu’à l’ère de la COVID-19. Le fait que les maladies mentales peuvent entraîner de graves conséquences indésirables si elles sont négligées, rend encore plus important de reconnaître et de résoudre ce problème en ces temps de pandémie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré dans un rapport que les suicides dus à la dépression sont la deuxième cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 29 ans. Cela brise le mythe selon lequel la maladie n’affecte que les personnes âgées. D’après le rapport, n’importe qui, jeune ou vieux, pourrait devenir victime de dépression ou d’autres maladies mentales. Cependant, le sujet de la maladie mentale n’est pas un sujet dont la plupart des gens voudraient parler ouvertement, et encore moins accepter le fait qu’ils peuvent souffrir de ce problème. Cette perspective doit changer.

Covid-19 et maladies mentales

Les troubles mentaux peuvent provenir de plusieurs facteurs causatifs. Le décès d’un être cher ou la perte de son emploi. Des facteurs tels que le stress à long terme, la solitude, la peur de la pauvreté et la perte de sa source de revenus sont quelques-unes des raisons les plus courantes de troubles mentaux débilitants chez les individus. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces circonstances, impactant de nombreuses personnes.

Selon une étude publiée dans l’Indian Journal of Psychiatry, sur la prévalence des morbidités psychologiques parmi la population générale, les travailleurs de la santé et les patients COVID-19, environ la moitié de la population a été confrontée aux impacts psychologiques de la pandémie de COVID-19. La mauvaise qualité du sommeil (40 %), le stress (34 %) et la détresse psychologique (34 %) étaient les problèmes les plus signalés dans diverses études. Le rapport mentionne également une autre enquête indienne en ligne qui a révélé qu’environ 40,5% des participants ont signalé des symptômes d’anxiété ou de dépression. Environ les trois quarts (74,1 %) des participants ont signalé un niveau de stress modéré et 71,7 % ont signalé un mauvais bien-être.

Le tabou de la maladie mentale en Inde

Un rapport indique que, selon l’OMS, 7,5% des Indiens souffrent de troubles mentaux et prédit que d’ici la fin de cette année, environ 20% de l’Inde souffriront de maladies mentales. Il estime qu’environ 56 millions d’Indiens souffrent de dépression et 38 autres millions d’Indiens souffrent de troubles anxieux. Cependant, l’Inde semble être loin derrière en termes d’identification et de traitement de la santé mentale et des problèmes qui y sont liés.

Les crises de dépression et d’anxiété sont souvent considérées comme des inconvénients mineurs auxquels seuls les plus riches sont confrontés. Pire encore, les personnes atteintes de troubles mentaux ont tendance à cacher leurs problèmes par peur d’être méprisées et jugées par une société conservatrice. Se débarrasser de ces qualités négatives et amener un changement de culture à tous les niveaux peut prendre plusieurs années en Inde.

Surmonter le tabou de la maladie mentale

Du côté positif, voici quelques exemples de la façon dont les organismes publics et les organisations peuvent aider les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. En utilisant ces solutions de contournement, les tabous associés aux troubles mentaux en Inde peuvent éventuellement être éliminés.

Augmenter le nombre d’experts en santé mentale

Il y a une grave pénurie de professionnels de la santé mentale dans le pays. À première vue, il semble que les jeunes indiens ne trouvent pas le domaine de la santé mentale aussi passionnant ou financièrement gratifiant que, disons, le génie logiciel ou l’expertise comptable. En conséquence, il n’y a tout simplement pas assez d’experts dans le pays qui peuvent fournir une aide professionnelle aux millions de personnes qui souffrent quotidiennement de telles conditions. Comme solution, les étudiants peuvent être encouragés dès leur plus jeune âge à poursuivre une carrière en psychiatrie ou dans d’autres pratiques spécialisées en santé mentale. Le gouvernement peut mettre en place des programmes qui facilitent l’accès des personnes à ces cours et leur diplôme avec un minimum de tracas.

Sur le plan organisationnel, l’équipe de direction principale pourrait augmenter le nombre d’experts en santé mentale au sein de l’entreprise. La présence d’un plus grand nombre de professionnels peut influencer positivement la façon dont vos travailleurs gèrent leurs problèmes de santé mentale résultant du stress au travail ou d’autres raisons plus personnelles.

Offrir un meilleur accès aux traitements

Des conditions telles que la dépression, la schizophrénie et l’anxiété nécessitent une attention et un traitement d’experts qui ne peuvent être fournis par un médecin généraliste ou même un psychiatre ordinaire. Souvent, les traitements pour de telles conditions peuvent être un processus complexe et de longue haleine et au-delà de l’abordabilité pour les gens ordinaires. En conséquence, plusieurs personnes atteintes de telles conditions peuvent continuer à vivre leur maladie.

Retarder ou refuser le traitement aux personnes qui en ont le plus besoin peut être la raison d’innombrables décès à travers le spectre de l’âge et de la région. Pour éviter une telle boule de neige de mauvaises choses, le gouvernement pourrait rendre les soins de santé mentale plus abordables et accessibles pour les individus, quel que soit leur statut économique. La loi sur la santé, introduite en 2017, est un pas positif dans cette direction.

Construire la force mentale par l’empathie

Les entreprises doivent s’assurer qu’elles disposent d’un canal de communication approprié par lequel les travailleurs souffrant de troubles mentaux peuvent communiquer avec des conseillers qualifiés ou des experts en santé désignés. La vie privée d’une personne souffrant d’un problème de santé mentale est vitale et doit être respectée et préservée. Il faut faire preuve d’empathie envers les employés qui sont stressés par leur travail ou qui présentent des signes de dépression. La formation à la sécurité au travail devrait également inclure des moyens appropriés de traiter les collègues de travail dans un lieu de travail partagé, qu’ils souffrent ou non de maladies mentales. Les programmes de sécurité basés sur le comportement peuvent être bien complétés par une formation et un suivi en santé mentale.

Inutile de dire qu’une telle empathie doit également être démontrée par les gens à travers le pays envers leurs concitoyens. Bien qu’il ne soit peut-être pas juste de s’attendre à un changement massif dans les perceptions des gens concernant la santé mentale et le bien-être, même de petits changements de comportement et d’attitude contribueront grandement à améliorer la santé mentale et le bien-être de nombreuses personnes.

(L’auteur est Country Head, British Safety Council, Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

