Surmonter les maux de tête liés à la gestion de votre propre serveur VPS

En créant votre premier site Web, vous souhaitez une solution d’hébergement Web axée sur la convivialité. Après tout, ce sera votre première expérience avec ce service plutôt technique, et il est facile de se décourager lorsque vous commencez à heurter des bosses sur la route.

Pas étonnant que l’hébergement partagé soit toujours aussi populaire – le service est bon marché, facile à utiliser et inclut une assistance professionnelle de votre hébergeur.

En tant que propriétaire d’entreprise, cependant, d’autres choses devraient vous préoccuper : des vitesses optimisées, une sécurité impénétrable, la construction d’une image de marque impeccable. Pour y parvenir, il vous faut quelque chose de plus puissant…

C’est ici que l’hébergement VPS entre en scène.

Pourquoi devriez-vous opter pour un serveur virtuel ?

Les serveurs virtuels offrent aux utilisateurs un environnement complètement isolé avec de nombreuses ressources serveur (CPU, RAM, espace disque, bande passante) pour héberger facilement de petits projets et des sites Web à fort trafic. Non seulement cela, mais vous pouvez souvent ajuster vos ressources, de sorte que vous n’atteignez jamais aucune limite une fois que votre site commence à se développer.

L’environnement VPS apporte également des tonnes d’autres avantages.

Votre sécurité en ligne est entre de bien meilleures mains. Pour commencer, vous ne partagez votre compte avec personne d’autre sur ce serveur, donc aucune violation extérieure n’est possible. Vous pouvez configurer vos défenses en suivant les normes et protocoles que vous jugez les plus fiables. Il est également possible d’apporter des modifications et des mises à niveau de plug-in au serveur car vous n’avez aucun voisin avec lequel interférer.

En examinant plus en détail les plans de serveur virtuel, nous pouvons décrire deux types principaux : l’hébergement VPS géré et non géré.

Notre travail aujourd’hui est d’en savoir plus sur ces derniers.

Les avantages de l’hébergement autogéré

L’hébergement VPS non géré ou autogéré offre au client un serveur simple avec une capacité fixe et une configuration de base. À partir de là, l’utilisateur a un contrôle total sur l’environnement, libre de le modifier et de le personnaliser selon ses besoins exacts.

Comme vous pouvez le supposer, cette approche pratique est la mieux adaptée aux développeurs et aux propriétaires de sites ayant au moins une certaine expérience technique. Votre support d’hébergement n’est pas impliqué dans vos opérations quotidiennes et ne peut pas non plus vous aider en cas de problème. Néanmoins, si vous savez ce que vous faites, un VPS autogéré peut facilement être votre meilleur choix.

La clé ici est un accès root complet.

Cette expérience est aussi proche que l’exploitation de votre propre serveur dédié. Vous disposez d’une totale liberté de personnalisation, ce qui fait du service un choix privilégié par les webmasters ayant des exigences très spécifiques et complexes.

Et si vous vouliez essayer de gérer votre VPS en tant que novice ? Est-ce vraiment possible ?

Comment configurer et gérer votre VPS

Traiter avec un serveur virtuel pour la première fois peut sembler écrasant, mais cela suit en fait des règles logiques simples que vous appliqueriez normalement à tout type de service. Jetons un coup d’œil aux étapes essentielles pour les débutants :

(Crédit image: Marco Verch / Flickr)

Choisir son système d’exploitation et son panneau de configuration

Si vous cherchez à configurer un serveur d’hébergement Linux, le choix le plus populaire pour commencer serait d’installer la pile LAMP (Linux, Apache, MySQL et PHP). Il est gratuit et open source, contenant les éléments essentiels pour créer tout type de site Web basé sur Linux.

Vous devrez également choisir un système d’exploitation spécifique, car Linux offre de nombreuses distributions. Selon vos besoins, vous pouvez opter pour CentOS, Debian, Ubuntu, RedHat ou toute autre solution que vous jugez favorable à votre projet.

Le panneau de contrôle n’est pas une partie incontournable de votre expérience, mais l’environnement graphique facilitera grandement la gestion de votre serveur. WHM+cPanel est une combinaison appréciée par de nombreux webmasters, mais l’augmentation des frais de licence les a orientés vers d’autres possibilités comme SPanel. Ce dernier est une solution sur mesure de ScalaHosting, contenant tout le nécessaire pour un contrôle complet.

Comprendre l’accès au shell sécurisé (SSH)

Secure Shell Access (ou SSH) vous permet de vous connecter à votre serveur et de le faire fonctionner via une interface de ligne de commande. Dans un environnement Linux, cela peut se produire via le terminal ou tout autre client SSH.

Une fois que vous vous êtes inscrit auprès de votre hébergeur, il vous fournira différentes informations d’identification et informations sur le serveur. Vous pouvez maintenant ouvrir le Terminal et vous connecter en tant qu’administrateur root avec la commande suivante :

ssh [root username]@[server IP]

Une fois que vous l’aurez exécuté, le système vérifiera le nom d’utilisateur et demandera le mot de passe correspondant. La fourniture de la clé d’accès correcte révélera un message de bienvenue et vous pourrez commencer votre premier voyage d’hébergement sur un VPS.

(Crédit image: Panumas Nikhomkhai / Pexels)

Mise à jour du serveur

Maintenir votre serveur à jour est un aspect clé si vous souhaitez que votre site Web reste rapide et sécurisé. Les développeurs introduisent souvent de nouvelles fonctionnalités et correctifs de sécurité que vous souhaitez absolument appliquer en temps opportun.

Tout d’abord, vous devez vérifier si des mises à jour sont disponibles. Pour les serveurs basés sur Debian, vous pouvez saisir la commande :

mise à jour appropriée

Si vous avez opté pour CentOS ou RHEL, vous pouvez essayer avec :

yum check-update ou dnf check-update

Disons que le système détecte qu’une nouvelle mise à jour est disponible. Notre travail est maintenant de l’appliquer. Dans Debian, la commande serait :

mise à niveau appropriée

Analogiquement, dans les environnements CentOS et RHEL, le processus est légèrement différent. Vous devez taper :

yum update ou dnf update

Vous devez attendre un peu que la mise à jour soit terminée. Ensuite, c’est toujours une bonne idée de redémarrer le serveur pour s’assurer que tous les changements sont en place.

Création d’un nouvel utilisateur

Jusqu’à présent, vous fonctionniez en tant qu’administrateur racine, ce qui vous donne un contrôle illimité sur le serveur. À l’avenir, il est très possible que vous deviez ajouter plus d’utilisateurs, que ce soit pour vous ou pour d’autres personnes avec lesquelles vous pourriez travailler.

Pour ce faire, exécutez la commande suivante :

adduser [new user’s username]

Après avoir choisi un mot de passe pour le compte, vous devez l’attribuer au bon groupe afin qu’il puisse avoir des privilèges de superutilisateur. Voici la commande pour cela :

usermod -aG sudo [new user’s username]

Pour tester si le nouvel utilisateur est correctement configuré, mettez fin à votre session en cours et essayez de vous connecter avec les nouvelles informations d’identification.

(Crédit image : Pixabay)

Mise en place d’un pare-feu

Assurez-vous de ne pas sauter cette étape car c’est l’une de vos armes de sécurité les plus importantes. Un pare-feu filtre tout le trafic entrant et sortant pour éviter tout risque de violation non autorisée.

Pour ce travail, vous pouvez faire entièrement confiance à iptables.

Il est fourni par défaut avec certaines distributions Linux, mais d’autres nécessiteront des ajustements supplémentaires. Par exemple, CentOS vous demandera d’installer un outil supplémentaire pour la configuration d’iptables, appelé Firewalld. L’homologue d’Ubuntu s’appelle UFW.

Heureusement, tous les outils de pare-feu sont livrés avec une documentation complète sur la façon de les configurer correctement dans différents environnements.

Alternatives d’hébergement géré

Même si le processus de configuration et de gestion d’un serveur VPS est moins compliqué qu’il n’y paraît, les utilisateurs complètement novices ont encore une certaine courbe d’apprentissage à surmonter. C’est pourquoi, à moins que leur projet ne l’exige spécifiquement, la plupart des débutants optent pour les plans VPS gérés très simplifiés.

Ce type d’hébergement bénéficie de tous les avantages de l’environnement de serveur virtuel, mais y ajoute également un support professionnel. Les professionnels qualifiés s’occuperont de la plupart des tâches quotidiennes intimidantes ainsi que de la configuration de votre serveur, des installations de sécurité, de la surveillance et de la maintenance.

Dans l’ensemble, signer avec un fournisseur VPS géré fiable vous permettra de vous concentrer sur vos plans d’affaires au lieu de perdre du temps à en apprendre davantage sur la gestion des serveurs.