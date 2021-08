Surmontez l’attraction de la gravité des données

La légende raconte que Sir Isaac Newton a découvert la gravité lorsqu’une pomme est tombée d’un arbre et l’a frappé à la tête alors qu’il réfléchissait aux forces de la nature. Cela a finalement conduit à sa théorie selon laquelle chaque particule attire toutes les autres particules de l’univers avec une force directement proportionnelle au produit de leurs masses.

Alors, qu’est-ce que cela a à voir avec les données ? Bien que les données n’aient pas d’attraction gravitationnelle au sens scientifique du terme, elles constituent un moyen utile de réfléchir aux données modernes et aux applications gourmandes en données, telles que les applications d’analyse, en particulier dans le contexte de la transformation numérique.

Une conséquence du volume de données

Inventée pour la première fois par l’ingénieur logiciel David McCrory, la gravité des données fait référence à la relation entre les données et les applications. Semblable à l’attraction entre les objets expliquée par la loi de la gravité, les données et les applications sont attirées les unes vers les autres. À mesure que les ensembles de données grossissent, ils gagnent en gravité, ce qui les rend plus difficiles, inefficaces et coûteux à déplacer. Le résultat est que les données restent stationnaires tandis que les applications gravitent autour d’elles.

Dropbox est un exemple de la gravité des données en action. Cela a commencé simplement comme un service de stockage de fichiers. Cependant, à mesure qu’il grandissait et devenait omniprésent, les applications tierces ont finalement dû devenir compatibles avec lui en raison de la quantité massive de données structurées et non structurées qu’il héberge.

Le Big Data crée de grands défis

On dit souvent que nous sommes à l’ère de l’information. Pourtant, nous ne parvenons toujours pas à comprendre comment notre dépendance croissante aux mégadonnées entraîne une croissance exponentielle des volumes de données. Selon Forbes, de 2010 à 2020, la quantité de données créées, capturées, copiées et consommées est passée de 1,2. billions de gigaoctets à 59 billions de gigaoctets, soit une augmentation de près de 5 000 %. Et IDC estime que la quantité de données créées au cours des trois prochaines années sera supérieure aux données créées au cours des 30 dernières années.

Les appareils mobiles et l’Internet des objets génèrent une grande partie de ces données, et elles doivent toutes être stockées quelque part. Pendant ce temps, les nouvelles applications gourmandes en données telles que l’analyse et l’apprentissage automatique dépendent des grandes quantités de données produites, qui résident de plus en plus dans des emplacements qui ne sont pas toujours facilement centralisés dans le cloud.

La croissance simultanée de la production de données et de la demande de données a créé un problème de gravité des données qui ne peut tout simplement pas être négligé. Dans tous les secteurs, les responsables informatiques sont aux prises avec d’énormes volumes de données non structurées qui deviennent de plus en plus lourdes à gérer et difficiles à exploiter pour les applications modernes gourmandes en données. Cela entrave l’innovation, limite les performances et réduit la productivité.

Étant donné que le déplacement de données n’est pas une tâche simple, une stratégie courante consiste à adapter les processus et les systèmes à la gravité qu’ils produisent. De nombreux fournisseurs d’infrastructure traditionnels ont mis au point des architectures telles que des lacs de données. Cependant, de telles approches se sont davantage concentrées sur le stockage efficace des données que sur l’utilisation optimale des données. Mais cette approche n’est pas une stratégie viable à long terme. Au lieu de cela, les architectures informatiques doivent être conçues pour refléter la réalité de la gravité des données.

Libérez-vous avec une Modern Data Experience™

Surmonter la gravité des données est une question de vitesse. Cela signifie s’éloigner de l’infrastructure du 20e siècle et des silos de données tentaculaires et réduire le temps et la distance entre les ensembles de données en cours de traitement. Une plate-forme de stockage unifié de fichiers et d’objets (UFFO) élimine le défi de la gravité des données en prenant en charge les charges de travail et les applications traditionnelles et de nouvelle génération tout en offrant l’évolutivité, les performances et la flexibilité nécessaires.

Une plate-forme de stockage moderne offre les avantages suivants :

La vitesse: Avec une plate-forme UFFO, les outils d’analyse sont optimisés, de l’acquisition à la visualisation, pour des résultats en temps réel à n’importe quelle échelle. Pure Storage® FlashBlade®, la principale plate-forme de stockage UFFO du secteur, fournit un débit massif pour accélérer tous les aspects des workflows d’IA et des pipelines d’analyse de données, à n’importe quelle échelle.

Simplicité: Le Big Data peut être déverrouillé avec un stockage de données évolutif et efficace qui est facilement exploité par les utilisateurs et les applications. Le calcul est désagrégé du stockage, fournissant une plate-forme efficace pour héberger plusieurs applications d’analyse, prenant en charge simultanément un grand nombre d’utilisateurs et s’adaptant facilement à la croissance des données. En d’autres termes, vous pouvez briser les silos de données qui nuisent à l’efficacité.

Cloud partout : Les analyses peuvent être développées et déployées n’importe où pour un meilleur retour sur investissement sur le calcul et le stockage. Obtenez le contrôle et l’efficacité des solutions sur site avec la possibilité d’exécuter à la fois des applications traditionnelles et natives du cloud avec cohérence et performance, le tout avec l’économie du modèle de consommation du cloud via Pure as-a-Service™.

Un abonnement de stockage flexible : Bénéficiez de la capacité d’accélérer l’innovation en éliminant les mises à niveau coûteuses et complexes des chariots élévateurs ou les migrations de données tout en bénéficiant de la flexibilité nécessaire pour rediriger les budgets vers le calcul. L’abonnement au stockage Evergreen™ de Pure offre une approche innovante et cloud-partout qui facilite les achats, libérant du budget pour les domaines critiques pour l’analyse localement ou dans le cloud.

