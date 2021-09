“Surprenant” Verstappen n’a pas vérifié que j’étais indemne · .

Lewis Hamilton a déclaré qu’il ne lui avait pas échappé que Max Verstappen n’avait pas vérifié son état après leur collision lors du Grand Prix d’Italie.

La voiture Red Bull de Verstappen a atterri sur celle de Hamilton lorsque la paire s’est emmêlée à la chicane Rettifilio pendant la course.

Hamilton a décrit sa surprise de trouver le Red Bull perché au sommet de sa voiture. “Je ne pensais certainement pas que Max perdrait le contrôle du trottoir et me heurterait”, a-t-il déclaré. “Mais en regardant les images, comme je l’ai dit, cela s’est évidemment passé incroyablement vite.

« Dans la voiture, tout ce à quoi je pense, c’est de démarrer et de combien de positions je perds et je suis toujours en mode course. Alors c’est comme, comment puis-je recommencer ? Et je suis assis là avec un peu de douleur, mais comme, allez, allons-y. Mais malheureusement, la voiture ne bougeait pas.

Verstappen a blâmé Hamilton pour la collision sur sa radio avant de sortir de sa voiture et de s’éloigner.

« J’ai vu Max sortir et passer à côté », a déclaré Hamilton. “J’ai trouvé cela un peu surprenant parce qu’en fin de compte, je pense que lorsque nous avons des incidents, la première chose dont nous voulons nous assurer est que le gars avec lequel nous nous sommes écrasés, avec lequel nous sommes entrés en collision, va bien.

“Mais la bonne chose est que j’ai pu sortir et c’était une longue marche en arrière mais nous vivons pour nous battre un autre jour.”

Hamilton a confirmé que la roue arrière droite de la voiture de Verstappen avait heurté son casque de protection. S’exprimant plusieurs heures après la course, Hamilton a déclaré qu’il ressentait plus de douleur au cou.

« J’ai définitivement un peu mal au cou. J’ai l’impression que ça empire un peu à mesure que l’adrénaline s’arrête. Mais je vais travailler avec Ange [Angela Cullen] réparer.”

Hamilton était d’accord avec le directeur de l’équipe Toto Wolff, qui a déclaré que la voiture de F1 Halo l’avait sauvé d’une blessure grave.

« Honnêtement, je me sens très, très chanceux aujourd’hui. Dieu merci pour le Halo, qui m’a finalement sauvé et m’a sauvé le cou, je pense. “

