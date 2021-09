Surprenante perte indéfinie de Rui Hachimura avec les sorciers

in

Ce dimanche, les fans de Les sorciers de Washington Ils se sont réveillés avec la surprenante nouvelle de la démission pour une durée indéterminée d’un des joueurs de l’effectif actuel de la franchise, Rui hachimura. Cela a été avancé par le journaliste Shams Charania, de .. Quelques heures plus tard, les Wizards eux-mêmes l’ont confirmé via leurs réseaux sociaux.

La raison pour laquelle Hachimura restera en dehors de la discipline des Washington Wizards est simplement connue sous le nom de « raisons personnelles ». De cette façon, le joueur japonais manquera le camp d’entraînement de son équipe (qui débute le 28 septembre) avant le début de la saison régulière.

L’attaquant des Wizards Rui Hachimura est absent pour une durée indéterminée avec une absence excusée (raisons personnelles), selon des sources @TheAthletic @Stadium. Le camp d’entraînement des Wizards commence mardi. – Shams Charania (@ShamsCharania) 25 septembre 2021

Dans la déclaration des Wizards, rien n’est précisé sur le moment où Rui Hachimura pourra à nouveau être disponible pour jouer aux jeux de la franchise dans la capitale des États-Unis. On ne sait pas qu’il peut apparaître dans la semaine d’ouverture de la saison régulière.

Ce que les Washington Wizards ont souligné, c’est que davantage de mises à jour seront publiées sur la perte de leur joueur lorsqu’ils le jugeront approprié.

Une pièce maîtresse

Avec le départ de Russell Westbrook vers les Lakers de Los Angeles au début de l’été, la figure de Rui Hachimura dans les Washington Wizards était devenue plus que jamais d’actualité. Le Japonais, aux côtés de Bradley Beal et désormais Spencer Dinwiddie, est appelé à diriger la franchise dans son avenir en NBA. La saison dernière, il a récolté en moyenne 13,8 points et 5,5 rebonds par match.