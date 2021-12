Surprendre? CNN annonce l’embauche de Chris Wallace, présentateur de l’ex-Fox News

NEW YORK, NY. (THECOUNT) – CNN a annoncé dimanche que l’ancien animateur de « Fox News Sunday » Chris Wallace rejoindra son service de streaming en tant qu’ancre au début de l’année prochaine.

Wallace animera une émission en semaine qui présentera des interviews de personnes impliquées dans la politique, les affaires, les sports et la culture, selon un communiqué de CNN.

« J’attends avec impatience la nouvelle liberté et flexibilité que le streaming me permet d’interviewer des personnalités majeures du paysage médiatique – et de trouver de nouvelles façons de raconter des histoires », a déclaré Wallace dans le communiqué.

Ancre Chris Wallace a annoncé son départ de Fox News.

Dans une annonce faite à la clôture de Fox News dimanche de cette semaine, Wallace a partagé la nouvelle de son départ.

« Après 18 ans, c’est mon dernier FOX News dimanche », a déclaré Wallace. « C’est la dernière fois – et je le dis avec une vraie tristesse – que nous nous rencontrerons comme ça. Il y a dix-huit ans, les patrons de Fox m’ont promis qu’ils n’interféreraient jamais avec un invité que j’avais réservé ou une question que je poserais. Et ils ont tenu cette promesse. J’ai été libre de faire des reportages au mieux de mes capacités, de couvrir les histoires que je juge importantes, de demander des comptes aux dirigeants de notre pays. Ça a été une super balade. Nous avons couvert cinq élections présidentielles, interviewé tous les présidents depuis George HW Bush, parcouru le monde — nous sommes assis avec le Français Emanuel Macron et le Russe Vladimir Poutine. Et j’ai pu passer le dimanche matin avec toi. Cela peut sembler ringard, mais je pense que nous avons construit une communauté ici. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire le dimanche. Le fait que vous ayez choisi de passer cette heure avec nous est quelque chose que je chéris. Mais après 18 ans, j’ai décidé de quitter Fox. Je veux essayer quelque chose de nouveau, aller au-delà de la politique pour tout ce qui m’intéresse. Je suis prêt pour une nouvelle aventure. Et j’espère que vous allez le vérifier. Et donc — pour la dernière fois, chers amis — c’est tout pour aujourd’hui. Passe une bonne semaine. Et j’espère que vous continuerez à regarder FOX News dimanche.