Surprendre! Derek Jeter et sa femme Hannah accueillent le bébé n°3

Fille papa Derek Jeter vient de marquer un triple !

La star de baseball à la retraite des Yankees de New York, 47 ans, et sa femme Hannah Davis jeter, 31 ans, ont accueilli le bébé n° 3, leur troisième fille.

« Félicitations Derek et @hannahbjeter pour la naissance de votre petite fille, Rivière rose jeter, né le jeudi 2 décembre, « The Players’ Tribune, une nouvelle société de médias fondée par l’icône de la MLB, a annoncé sur Twitter le samedi 4 décembre.

Le nouveau-né du couple rejoint les grandes soeurs Bella Raine, 4 et Histoire Gris, 2, dont les naissances ont également été annoncées par The Players’ Tribune.

Derek et Hannah, un mannequin qui a posé pour Sports Illustrated Swimsuit, n’avaient jamais révélé qu’ils attendaient leur troisième enfant. Les détails sur la naissance de leur fille nouveau-née n’ont pas été divulgués. Aucune photo du bébé n’a été publiée non plus.

Derek et Hannah, mariés depuis 2016, ont rarement partagé des images de leurs filles ou des détails sur leur vie de famille.