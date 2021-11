Surprendre! Food Network signe Bobby Flay après son départ

Dans un développement choquant, Food Network a signé Bobby Flay à un contrat quelques semaines seulement après avoir déclaré la fin des négociations et envoyé Flay faire ses valises !

Ce n’est que le mois dernier que des sources de Food Network ont ​​divulgué le « scoop » qu’ils s’éloignaient de Flay – avec deux mois pour terminer son contrat parce que « les parties étaient très éloignées sur le plan financier » – à Variety’s Cynthia Littleton.

À l’époque, Littleton a noté que « les représentants de Flay chez WME ont refusé de commenter la situation, citant la politique de ne pas commenter les négociations actives. C’est une indication que l’équipe de Flay envisage des tactiques de négociation dures. »

Mais, a-t-elle rapporté, « des sources proches de Food Network disent que la décision a été prise de passer à autre chose ».

Maintenant, Littleton est de retour avec un autre « EXCLUSIF », très excitant : même s’ils se sont éloignés et ont continué dans ce qui n’était certainement pas qu’un stratagème de négociation si nu que vous auriez besoin d’une pinte de sauce hollandaise pour le couvrir, Nourriture Network a signé Bobby Flay pour un autre contrat de trois ans !

Le célèbre chef, restaurateur et auteur a conclu un pacte exclusif qui le maintiendra dans la famille Discovery jusqu’au milieu de la décennie et jusqu’à son 30e anniversaire de diffusion avec le câbleur. Le nouveau contrat élargit également la portée des opportunités de contenu disponibles pour Flay’s Rock Shrimp Productions, qui produit la plupart de ses émissions pour Food Network.

Quel résultat choquant.

Comme nous l’avons noté en octobre, les talents du câble sont généralement limités par les NDA et les clauses de non-dénigrement de Terminator, donc l’équipe de Flay ne pouvait pas faire grand-chose publiquement pour répondre à la fuite. Il n’y a probablement pas grand-chose qu’ils puissent faire maintenant pour signaler si Food Network a cligné des yeux, ou s’ils ont, en fait, battu Bobby Flay.

Mais dans une interview avec Variety, Flay a peut-être signalé de manière indirecte ce qui s’était réellement passé, en disant à Littleton « Chaque réseau majeur et service de streaming unique a, pour utiliser un jeu de mots, un très grand appétit pour cette programmation », mais ajoutant que « J’ai une famille incroyable à Food Network et une excellente fondation », et il a donc décidé de rester.

Curieusement, l’exclusivité de Variety n’incluait aucun rapport sur les conditions financières de l’accord de Flay, vous n’aurez donc qu’à deviner qui a fricassé qui.

