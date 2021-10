Surprendre! iPad Mini 6 a un écran utilisable plus petit

in

Je suis un grand fan d’iPad Mini. C’est mon appareil Apple le plus personnel. J’ai eu le modèle 2, 4 et actuellement le 5. J’étais donc enthousiasmé par le nouvel iPad Mini 6, en particulier son écran plus grand – jusqu’à ce que j’en ai vu un en personne.

À première vue, l’écran semblait plus petit. Comment cela pourrait-il être? Après une inspection plus approfondie, en plaçant mon mini 5 à côté du 6 en mode portrait, j’ai vu que la largeur d’affichage côte à côte réellement utilisable est au moins un quart de pouce plus étroite sur le 6. En mode paysage, ce même quart- Un déficit de hauteur en pouces fait apparaître l’écran froissé. Après des années de visionnage des écrans précédents de l’iPad Mini (tous avec les mêmes dimensions), cette différence est significative.

D’accord, mais j’obtiens un écran plus large en mode paysage, c’est là que je regarde la plupart du temps, pensai-je, essayant d’atténuer ma déception croissante. C’est vrai, et l’écran est idéal pour regarder des vidéos et des films. Cependant, quelques facteurs de convivialité sont devenus évidents après avoir passé environ 45 minutes à mesurer, tester et visualiser :

Saisie au clavier : si vous tapez en mode paysage, perdre ce quart de pouce de hauteur signifie que le clavier occupe une proportion beaucoup plus grande de l’écran. Trop d’OMI.Navigation sur le Web: également en mode paysage, ce qui apparaît «au-dessus du pli» est moins contenu que ce que vous obtenez généralement sur les Minis précédents. Pas grave, mais perceptible.Écran d’accueil: c’est là que l’iPad OS s’adapte aux nouvelles dimensions de la Mini manque la marque. Cette augmentation diagonale de 7,9 à 8,3 pouces n’est pas utilisée sur les écrans d’accueil, en particulier en mode paysage. Il y a des marges de papier peint remarquablement larges de chaque côté de vos applications/widgets ; et les faire apparaître ainsi est tout un effort. Le passage du mode portrait au mode paysage brouille également le placement des icônes d’application et des widgets de manière indésirable. Luke Miani a une bonne vidéo YouTube qui le montre clairement.

Qu’en est-il du défilement en gelée, où un côté du contenu affiché est en retard par rapport à l’autre lors du défilement ? J’ai eu six iPads LCD dans ma maison au cours des 10 dernières années. Aucun de ces écrans n’a présenté ce comportement. Ma visite à l’Apple Store local, inspectant cinq iPad Mini 6 différents, n’a également révélé aucun problème de ce type.

Comme l’a expliqué le démontage d’iFixit, ce problème n’est pas rare pour de tels écrans, mais la construction de l’iPad Mini 6 semble le rendre plus important. Je suppose que certains panneaux LCD ont ce problème, mais peut-être pas tous.

Ainsi, Apple donne plus de largeur en diagonale, rendant une grande partie de cet espace inutilisable sur l’écran d’accueil, supprime une autre dimension importante et fait un mauvais usage de l’affichage utilisable.

Sur tous les autres fronts, désormais bien documentés par d’autres, j’aime beaucoup ce nouvel iPad Mini. Mais ce que je pensais être un achat irrésistible me fait maintenant hésiter. Espérons que nous obtiendrons une mise à jour logicielle qui résoudra au moins certains des problèmes de mise à l’échelle et d’écran d’accueil.

Frank Cioffi est rédacteur en chef et éditeur d’Apple Investor News.