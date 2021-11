Surprendre! Le multijoueur de Halo Infinite est maintenant disponible

Capture d’écran : Microsoft

Vous voudrez peut-être dépoussiérer votre faux éternuement. Le composant multijoueur de Halo Infinite, qui était initialement prévu pour une sortie le 8 décembre, est disponible aujourd’hui. Microsoft a annoncé la nouvelle lors du stream du 20e anniversaire de Xbox. Et oui, c’est toujours un mode free-to-play séparé. Je n’ai soudainement plus si chaud, patron.

Le mode multijoueur de Halo Infinite est techniquement en version bêta pour ces premières semaines, a déclaré le développeur 343 Industries sur Twitter, mais la première saison, « Heroes of Reach », commence aujourd’hui. Toute votre progression sera transférée au jeu complet lors de sa sortie en décembre. La première saison se déroulera jusqu’en mai 2022.

Notamment, lorsque Halo Infinite sera lancé en décembre, il ne le fera pas avec une fonction de campagne coopérative ou avec le mode Forge de création de joueurs. En août, Joseph Staten de 343 a déclaré qu’une campagne coopérative interviendrait lors de la deuxième saison du jeu, tandis que Forge est prévu pour la troisième.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les dates de sortie explicites des deux modes.

La nouvelle est une « surprise » de la même manière que l’annonce de God of War Ragnarok avec le titre God of War Ragnarok était une « surprise ». D’une part, Halo fête ses 20 ans aujourd’hui. (Le 15 novembre 2001, Halo: Combat Evolved a atterri sur la Xbox d’origine, qui est sortie le même jour.) De toute évidence, Microsoft et les responsables actuels de Halo chez 343 Industries voudraient faire quelque chose de grand.

Chez Forbes, le chuchoteur du tireur de butin Paul Tassi a analysé de manière exhaustive toutes les preuves disponibles que le multijoueur de Halo Infinite sortirait du champ gauche. Des mineurs de données auraient découvert un code indiquant une date de sortie de précommande prévue pour aujourd’hui. D’autres ont repéré des événements saisonniers commençant le 23 novembre, une date qui, corroborée par la vérification des faits par Kotaku, est antérieure à décembre.

Certains ont souligné la sortie imminente à grande échelle de Battlefield 2042 cette semaine, qui a fait l’objet d’un marketing promotionnel croisé avec des marques Xbox, y compris Xbox Game Pass, comme preuve que le multijoueur de Halo Infinite s’en tiendrait à sa date de sortie d’origine du 8 décembre. Vraiment, pourquoi Microsoft ferait-il EA sale comme ça ? Mais Tassi souligne à juste titre que Battlefield 2042 n’était pas initialement prévu pour cette semaine, ayant été repoussé par rapport à sa date de sortie initiale du 22 octobre.

Les deux jeux étaient récemment jouables pour diverses périodes d’essai. La seule version bêta de Battlefield 2042 début octobre montrait un jeu de tir solide sur les principes fondamentaux mais buggé à plus d’un titre. (Le jeu complet, actuellement en accès anticipé pour les joueurs des éditions bonus, ne s’en sort pas beaucoup mieux.) Halo Infinite, quant à lui, était jouable via une série de tests techniques, se déroulant sur trois week-ends entre juillet et septembre. Le premier a craché hors de la porte, entaché par les problèmes de connectivité que vous attendez d’un jeu en ligne de cette envergure. Mais à la fin du troisième, c’était clair : cette chose est prête à partir.

Achou ! (… Était-ce assez crédible ?)