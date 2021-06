Surprendre! L’iPhone 13 apparaît plus tôt dans la CEE avant son lancement

14/06/2021 à 10h09 CEST

Comme les médias spécialisés l’ont partagé, la société nationale de téléphonie et de technologie, Apple, a enregistré de nouveaux modèles dans la base de données de la Commission économique eurasienne (CEE). Cet organisme est chargé d’autoriser la commercialisation de produits électroniques qui iront plus tard dans les magasins et les centres commerciaux, et de là à la société. Tout a indiqué que les appareils enregistrés appartiennent à l’iPhone 13, qui pourrait être annoncé au cours du prochain mois de septembre.

Sur le portail français Consomac, on a vu pour la première fois jusqu’à sept références au nouvel iPhone 13 apparaître : A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 et A2645. La société Apple utilise souvent cette combinaison pour cataloguer de nouveaux modèles d’iPhone. L’année dernière quand la compagnie ligne iPhone 12 enregistrée a également utilisé une numérotation similaire dans le catalogue. En tout cas, il n’y a plus de données à cet égard sur l’éventuel iPhone 13 qui apparaîtra dans les prochains mois.

Comme toujours dans cette technologie, il suffit d’attendre pour voir comment tout évolue. S’il est enfin confirmé qu’il s’agit d’un nouvel iPhone, des fuites dans la presse technique commenceront à apparaître au milieu ou à la fin de l’été.