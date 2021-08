Surprendre! Marc Gual enlève les patins !

in

25/08/2021 à 23:26 CEST

Surprise au Barça hockey avec l’annonce que deux ans après sa retraite, Marc Gual a accepté une offre de l’italien Forte dei Marmioy vous serez à nouveau un joueur actif.

Celui de Sant Sadurní, qui aura 41 ans en décembre, Il avait été délégué de l’équipe première du Barça pendant deux saisons après avoir remporté un total de 26 titres avec le maillot du Barça : trois ligues européennes, sept ligues OK, six supercoupes, cinq coupes du roi, deux coupes intercontinentales, deux coupes continentales et une ligue catalane.

En plus de son travail logistique, Marc Gual a également eu un impact sur le travail tactique du staff technique qu’Edu Castro dirige et le club l’a remercié hier pour son travail sur et en dehors de la piste.

Cette icône du roller hockey est arrivée en 2011 au Can Barça et il a toujours montré d’excellentes performances sur le terrain, offrant d’innombrables buts à ses coéquipiers grâce à ses passes décisives « de marque maison ».

Marc Gual, en match contre le PAS Alcoy

| DAVID RAMÍREZ

Formé à Noia Freixenet, Gual a fait ses débuts en OK Liga en 1997 et en 2003, il a signé pour Reus Deportiu, où il s’est imposé comme l’un des grands joueurs de la catégorie, réalisant un CERS, une Coupe du Roi, une Supercoupe d’Espagne, une Ligue européenne et une Coupe du monde des clubs.

Au cours de l’année académique 2009/10, il a été membre du Liceo, où il a remporté un CERS et a été choisi MVP de la OK Liga. Il n’était là à La Corogne qu’une saison, alors qu’il revenait à Reus pour remporter l’OK Liga et redevenir le MVP de la compétition, cette fois partagé avec Guillem Trabal.

Par conséquent, après avoir ajouté deux autres Ligues OK en tant que délégué, l’un des joueurs les plus importants du hockey mondial au cours de la dernière décennie fera partie du finaliste italien, un Forte dei Marmi qu’il a perdu la dernière finale de championnat contre Amatori Lodi et qu’en 2019 il a réalisé son quatrième twist transalpin.

Marc Gual est entré dans l’histoire du Barça

| DAVID RAMÍREZ

Deux tirages

Le Barça affrontera Noia Freixenet le 11 septembre à Sant Sadurní d’Anoia en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne et l’autre sera disputé par les sports Liceo et Caldes.

“La Noia Freixenet est l’hôte de la Super Coupe et jouer contre eux est déjà un classique. C’est une équipe très intense et qui s’est renforcée avec des joueurs spectaculaires & rdquor;, a souligné l’entraîneur barcelonais après avoir rencontré le rival.

De plus, hier, le calendrier OK Liga a également été tiré au sort et le Barça commencera la défense du titre le troisième week-end de septembre sur la piste de Voltregà, en principe le 18.