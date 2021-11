Surprendre! Nintendo a publié une démo Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dans la continuité du Terreur Metroid démo à la fin du mois dernier, Nintendo en a maintenant sorti une autre – cette fois pour son prochain titre Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau.

Si cela vous semble familier, c’est parce qu’il est sorti à l’origine à l’époque de la Nintendo DS en 2005/06. La nouvelle version arrive le 3 décembre et sera au prix de 29,99 $ USD ou votre équivalent régional. Il est également livré avec un support multijoueur et un écran tactile.

En voici un peu plus, grâce à la page officielle du jeu :

Participez à une série d’activités cérébrales qui testent votre courage mental dans Big Brain Academy™ : Brain vs. Brain pour la console Nintendo Switch™ ! Jouez à une grande variété d’activités, comme mémoriser une série de chiffres, identifier un animal au fur et à mesure qu’il se concentre lentement ou aider à guider un train vers son objectif dans des activités amusantes et rapides. Entraînez-vous en tête-à-tête avec vos amis et votre famille dans des matchs à 4 joueurs* pour voir qui obtient le meilleur score. Tout le monde peut jouer ensemble à des niveaux de difficulté différents, afin qu’un enfant puisse tenir tête à un adulte dans cette bataille de cerveaux !