Surprendre! Ruined King: Une histoire de League Of Legends est sur Switch en ce moment

« Il est temps de sauver Bilgewater, capitaine. Honnêtement, avec un nom comme Bilgewater, nous pensons que la ville pourrait être prédestinée à souffrir – mais dans Ruined King: A League of Legends Story, un spin-off du très populaire MMORPG League of Legends, c’est votre tâche.

Annoncé comme une sortie surprise sur Switch aujourd’hui, Ruined King est un RPG solo au tour par tour qui était initialement prévu pour début 2021.

Il est temps de sauver Bilgewater, capitaine. Ruined King: A League of Legends Story de @AirshipSyn est maintenant disponible sur Nintendo Switch, Xbox, Playstation, Steam, GOG et Epic Games. Mettez les voiles et #RiseAgainstRuin ☠️ https://t.co/VjX3z5VpHv pic.twitter.com/zkODcGd2vP – Riot Forge (@RiotForge) 16 novembre 2021

Le jeu plongera les joueurs dans l’histoire de LoL, leur permettant d’explorer Runeterra à travers Bilgewater et les Shadow Isles. Avec l’ajout du système de combat Lane Initiative, les joueurs pourront élaborer une stratégie pour leur approche des batailles et configurer leur groupe et leurs capacités en fonction de chaque combat.

[image]

Avec le lancement surprise vient également une nouvelle vidéo, qui montre une partie du processus qu’il a fallu pour créer le jeu :

Il existe également des bonus de lancement et des packs DLC. Achetez le jeu via l’eShop avant le 16 décembre pour recevoir une arme exclusive au lancement, Manamune, pour Yasuo. Il existe également trois packs DLC – les variantes Ruined Skin pour 4,99 $, le pack d’armes Lost & Found pour 4,99 $ et le pack de démarrage Ruination pour 2,99 $, qui comprend un tas de potions, un accessoire en or bonus de 10 % et un bijou qui accorde 10 % d’XP bonus.

Le jeu coûte 29,99 $ et nécessite 9,9 Go d’espace pour l’installation.

Allez-vous saisir ce jeu League of Legends ? Faites le nous savoir dans les commentaires.