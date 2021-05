Surprenez les stars invitées dans le nouveau teaser de ‘Godfather of Harlem’ de retour le 8 août 2021 / REGARDER ⋆ .

*Parrain de Harlem Découvertes de la saison 2 Bumpy Johnson lutter contre les New York Crime Families pour le contrôle de la lucrative et meurtrière «French Connection», le pipeline d’héroïne qui va de Marseille au port de New York. Avec un syndicat de distribution qui comprend des chefs de la criminalité noire d’autres grandes villes américaines, Bumpy s’inspire du message de son ami Malcolm X sur le nationalisme économique noir.

Son plan ambitieux fera face aux défis non seulement des Italiens, mais aussi de sa femme Mayme, de sa fille Elise, de son rival Adam Clayton Powell, du procureur Robert Morgenthau et même de Malcolm lui-même. Une fois de plus, Godfather of Harlem explore la collision entre la pègre criminelle et les droits civils dans l’année colorée et tumultueuse de 1964.

En plus du lauréat d’un Oscar Forest Whitaker (Le dernier roi d’Écosse) en tant que star et producteur exécutif, la saison 2 voit le retour des membres de la distribution Vincent D’Onofrio (Law and Order: Criminal Intent, Daredevil), Ilfenesh Hadera (She’s Gotta Have It, Baywatch), Nigél Thatch ( Selma, American Dreams), Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), Lucy Fry (Bright, Vampire Academy), Rafi Gavron (A Star is Born) et Antoinette Crowe-Legacy. Les membres de la distribution Erik LaRay Harvey (Luke Cage) et Demi Singleton (King Richard) sont passés au rang des habitués de la série.

Justin Bartha (The Hangover, The Good Fight), Annabella Sciorra (The Sopranos, New Amsterdam), Ronald Guttman (HUNTERS, Black Earth Rising), Gino Cafarelli (The Irishman, Capone) et Isaach De Bankolé (Limits of Control, Casino Royale) ) devraient se reproduire, rejoignant Grace Porter (Madame la Secrétaire, Prodigal Son) dans le rôle de Betty Shabazz, avec Method Man (Power Book II: Ghost, Concrete Cowboy), Michael Rispoli (The Deuce, Madoff) et Neal Matarazzo (Billions, Blindspot) apparaissant comme guest stars.

