Surprenez Sarah Jessica Parker avec une photo de Carrie et Mr. Big

La belle actrice Sarah Jessica Parker a surpris ses millions de followers sur les réseaux sociaux avec une photographie de Carrie Oui Monsieur Big, faire encore plus envie à tout le monde est la première de sa prochaine série sur HBO.

Après le redémarrage de Sexe et la ville, Carrie et Mr. Big sont plus proches que jamais, et la photo de Sarah Jessica Parker le montre.

Le reboot imminent de Sex And The City est une réalité, et donc, la belle Sarah Jessica Parker n’hésite pas à partager ses clichés sur le plateau, et récemment une photo sur les réseaux sociaux nous montre la rencontre de Carrie et Mr. Big.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le couple susmentionné était l’un des plus emblématiques du monde des séries de fiction, car ils ont joué dans de nombreux moments de l’intrigue, mais aussi très romantiques.

Et alors que nous vous avons récemment fait savoir que Carrie Bradshaw et Mr. Big sont réunis dans le redémarrage de Sex and The City, c’est maintenant Sarah Jessica Parker elle-même qui a partagé une photo.

L’actrice a utilisé son compte Instagram officiel pour montrer la photo qui a choqué les réseaux sociaux, puisque les deux personnages semblent s’embrasser, cependant, ce qui a le plus attiré l’attention, c’est le message qu’elle a mis en légende.

Ces deux-là ne manqueront pas de rester éveillés tard ce soir », a-t-il écrit dans le post.

Tandis que l’acteur Chris Noth a également partagé une photo avec Jessica, assurant qu’ils sont “à nouveau ensemble”.

A noter que si vous souhaitez revoir les aventures de Carrie et Mr. Big, vous pouvez profiter de toutes les saisons de Sex And The City via HBO Max, une plateforme déjà disponible au Mexique.

Cependant, le redémarrage appelé “And Just Like That” n’est pas encore disponible, qui n’a pas encore de date de sortie, nous devrons donc attendre la production pour le confirmer.

Dans cette nouvelle série on peut voir tous les membres de la série, à l’exception de Kim Cattrall, qui ne sera plus Samantha Jones.

D’autre part, Sarah Jessica Parker est devenue célèbre lorsqu’elle a interprété le rôle de Carrie Bradshaw dans la série télévisée Sex and the City (1998-2004), pour laquelle elle a remporté, entre autres, quatre Golden Globes et deux Emmy Awards.

En 2008, elle reprend le rôle qui l’a rendue célèbre en faisant partie du casting de Sex and the City et deux ans plus tard en 2010 elle fait la fin de la série dans le dernier film Sex and the City 2.

Elle est également connue dans le monde entier pour être l’icône de la mode et est également le visage de ses propres parfums, Lovely, Covet, Dawn, Endless, Twilight et SJP NYC.

En 1997, elle épouse l’acteur Matthew Broderick, avec qui elle a 3 enfants : James (28 octobre 2002) 6 et une paire de jumeaux (mères porteuses), Marion Loretta et Tabitha (23 juin 2009).