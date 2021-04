Surprise à Madrid: Lebrón et Galán, éliminés

09/04/2021 à 22:39 CEST

L’Open Adeslas de Madrid continue de nous apporter des surprises. Aujourd’hui, inattendu là où ils existent. Le numéro un Ale Galán et Juan Lebrón ont dit au revoir au tournoi après avoir chuté 6-4, 4-6 et 1-6 contre Franco Stupaczuck et Ale Ruiz.

Le couple hispano-argentin affrontera en demi-finale le Brésilien Pablo Lima et l’Argentin Agustín Tapia dans un match où ils ne repartiront pas favoris.

Les quarts de finale du WPT à Madrid ont commencé par une victoire accélérée pour les Argentins Fernando Belasteguín et Sanyo Gutiérrez (6-2 et 6-3) devant le couple composé de Antón Sans et Íñigo Zaratiegui (numéros 64 et 67 du monde, respectivement).

L’Argentin Miguel Lamperti et Arturo Coello ont battu Miguel Yanguas et Iván Ramírez 6-4 6-4 en une heure et quart de match. Le couple hispano-argentin se qualifie pour les demi-finales où les Argentins Fernando Belasteguín et Sanyo Gutiérrez les attendent.

Le vétéran Lamperti et son jeune coéquipier de 19 ans tenteront d’atteindre la finale après avoir battu par surprise Paquito Navarro et l’Argentin Martín Di Nenno en huitièmes de finale.

De son côté, le Brésilien Pablo Lima et l’Argentin Agustín Tapia ont battu le couple argentin formé par Juan Tello et Federico Chingotto (7-5,6-7 et 6-2) dans un duel vibrant qui a presque atteint 2 heures et demie après le début du match. Le grand moment fort de la rencontre a été Agustín Tapia qui a contribué, avec son grand punch et sa démonstration physique, à atteindre 37 tirs réussis avec son partenaire Pablo Lima.

PAS DE CARILLON DANS LA PHOTO FÉMININE

Les demi-finales féminines se joueront cependant ce samedi sans surprise: Alejandra Salazar et Gema Triay joueront contre Lucía Sainz et Beatriz González et Paula Josemaría et Ariana Sánchez joueront contre Delfina Brea et Tamara Icardo.

Les quarts de finale de l’équipe féminine à Madrid ont débuté ce vendredi avec la victoire des meilleures favorites pour décrocher le titre, Alejandra Salazar et Gemma Triay, qui ont battu Patricia Llaguno et l’Argentine Virginia Riera 6-1 et 7-6 (4).

Le couple espagnol, respectivement numéro 1 et 3 du classement mondial du circuit, n’a à aucun moment accordé de trêve à ses rivaux. En demi-finale, ils affronteront Lucía Sainz (numéro 3 WPT) et Beatriz González (12) dans ce qui sera le grand affrontement de la journée.

La journée de vendredi a entraîné la défaite des jumeaux Sánchez Alayeto, Mapi et Majo, contre Ari Sánchez et Paula Josemaría par 7-6 (5) et 6-1 sur le court central du Wizink Center.

Le deuxième set a débuté par un retentissant 5-0 d’Ari et Paula, prolongeant ainsi le bon match affiché en huitièmes de finale contre Carmen Goenaga et Beatriz Caldera (6-0 et 6-2).

L’Argentine Defina Brea et Tamara Icardo ont battu Victoria Iglesias et l’Argentine Aránzazu Osorio 7-6 (3) et 6-1 dans un match qu’elles ont dominé du début à la fin. Le couple hispano-argentin affrontera Paula Josemaría et Ari Sánchez dans une demi-finale dans laquelle ils ne partent pas comme favoris.

Lucía Sainz et Bea González sont allées directement en demi-finale samedi en raison de l’impossibilité de jouer pour des raisons familiales du couple formé par Teresa Navarro et la Portugaise Ana Catarina Nogueira.