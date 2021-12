Surprise avec Simmons ? Les Lakers posent des questions sur lui

Le feuilleton Ben Simmons ne cesse de proposer des chapitres inattendus. Le dernier sort par la bouche de Shams Charania, le journaliste de ., qui viser sept équipes avec des noms et des prénoms intéressé à acquérir les services du joueur australien. Et parmi eux se trouve le nom le plus gros possible : Les Lakers de Los Angeles. La franchise californienne n’était pas apparue jusqu’à présent parmi les prétendants de Simmons, et que depuis plusieurs mois on parlait d’un éventuel transfert. Mais si la source est Charania, il est plus que probable qu’Angelenos ait, au moins, posé des questions sur lui. L’idée des Sixers serait d’impliquer plusieurs équipes pour monter une opération multi-gang. avec lequel recevoir un « top-25 de la ligue », car ils ont eux-mêmes défini un remplaçant possible pour Simmons. S’il n’est pas possible de débarquer une star à Philadelphie, l’autre option qu’ils envisagent de laisser sortir l’Australien est une somme de premiers tours de repêchage.

Outre les Lakers, le journaliste nomme également les Knicks de New York, Les Loups des bois du Minnesota, Les Portland Trail Blazers, Les Rois de Sacramento, Les Indiana Pacers et les Les Cavaliers de Cleveland comme destinations possibles, en fonction de l’intérêt manifesté par chacun d’entre eux. On a déjà parlé des loups et des rois depuis la saison dernière et les Minnesotans sont même allés jusqu’à faire une offre ferme (que Daryl Morey a déclinée). On a beaucoup parlé des Blazers ces derniers jours, dans une éventuelle échange entre Simmons et CJ McCollum (Les Blazers ne veulent même pas entendre parler de Lillard). Quant à Knicks, Pacers et Cavs sont des nouvelles à ce sujet. Les premiers sont devenus une équipe de vente car ils ont Domantas Sabonis, Caris LeVert et Myles Turner à vendre. Les premiers traversent une séquence de jeux horribles et de résultats qui menacent de les éliminer des séries éliminatoires, il n’est donc pas surprenant qu’ils recherchent des solutions sur le marché. Et comme pour les Cavs, l’une des révélations de la saison, L’option du départ de Ricky Rubio, qui met fin à son contrat cet été, est une possibilité qui est sur la table depuis le début de ce cours. Même si ces dernières dates, on a davantage parlé du fait que c’est Collin Sexton qui pourrait être sur la rampe de sortie au cas où la franchise de l’Ohio serait prête à négocier avec d’autres équipes.

La seule chose certaine, c’est que Ben Simmons n’a toujours pas fait ses débuts cette saison (Il n’est pas attendu), en ce moment en raison de problèmes mentaux que sa franchise n’a même pas permis de vérifier. Le joueur accumule des amendes pour ne pas s’être présenté à l’entraînement dans une attitude qui cherche clairement à forcer son équipe à négocier une issue pour lui. Depuis que les Hawks ont éliminé les Sixers lors de la dernière demi-finale de l’Est, l’Australien a fait comprendre à son équipe qu’il ne voulait pas y poursuivre une autre année, une position motivée principalement par les critiques reçues de son entraîneur, Doc Rivers, et de son partenaire et star, Joel Embiid, après avoir été éliminé aux mains d’Atlanta. Et bien que sa valeur sportive avait chuté de quelques chiffres Après ses piètres performances en playoffs, ses problèmes récurrents et de plus en plus aigus au tir (surtout aux lancers francs, à 3 points, on n’en parle même pas…) et son manque d’esprit de compétition aux moments clés, sa remise semble maintenant plus possible que jamais. À l’approche du mois de février et avec la fermeture du marché, les chances que les Sixers trouvent une sortie vers Simmons augmentent de façon exponentielle.