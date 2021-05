Surprise, Cristiano! Remplacez-vous par les champions en jeu

23/05/2021 à 20:39 CEST

La Juventus affrontera son match le plus important de la saison avec Cristiano Ronaldo sur le banc. La ‘Vecchia Signora’ est à la recherche d’une place en Ligue des champions contre Bologne lors de la dernière journée de Serie A et Pirlo a pris la décision surprenante de retirer l’attaquant portugais du onze de départ.

De l’Italie, ils parlent d’un pacte entre le joueur lui-même et son entraîneur en raison de la fatigue qui traîne depuis la finale de la Coppa Mercredi. Il faut le croire … Les voix les plus dissonantes soulignent cependant que les costumes ne le tiennent pas et que ce serait la vraie raison de son remplacement.

La Juventus doit battre Bologne aujourd’hui et la crevaison de Naples ou de Milan pour obtenir un billet pour la Coupe d’Europe la saison prochaine. Si ses deux rivaux directs gagnent dans leurs matches respectifs, la Ligue Europa sera le sort de Pirlo, qui, selon toute probabilité, serait licencié.