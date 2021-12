Surprise dans la convocation de l’Atlético pour Porto !

12/06/2021 à 21:13 CET

L’Atlético de Madrid se rend à Porto ce soir sans José María Giménez, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Kieran Trippier et Ivan Saponjic; Les cinq blessés de Diego Simeone pour le match de ce mardi en Ligue des champions à Do Dragao, dans une convocation de 20 joueurs avec le retour de Yannick Carrasco, ses légers désagréments déjà surmontés, et avec les joueurs locaux Fran González, Ibrahima Camara et Christian Gomez .

Giménez n’a pas récupéré à temps, comme l’avait confirmé l’entraîneur lors de la conférence de presse télématique cet après-midi depuis la Majadahonda Sports City, une fois que le défenseur central uruguayen n’a pas exercé avec le groupe. Il n’a pas réussi le test de la veille, dimanche, lorsqu’il a rejoint la dynamique de ses coéquipiers, mais il ne se sentait pas complètement remis de la blessure qu’il avait subie il y a une semaine contre Cadix.

Ils ne sont pas disponibles non plus Stefan Savic, qui a subi ce lundi une IRM qui a déterminé que son mal de samedi dernier contre Majorque est une blessure musculaire à la cuisse droite, ou Felipe Monteiro, sanctionné, ni Kieran tripier, qui se remet d’une entorse de grade III à l’articulation acromio-claviculaire gauche, ni Ivan Saponjic, déjà dans la dernière ligne droite de son poste au bord d’une maladie musculaire.

Pour rattraper ces cinq absences, en plus du gardien Christian Gómez, qui agira comme troisième gardien avec Jan Oblak et Benjamin Lecomte, Simeone a appelé deux défenses d’affiliation Deuxième division B : les centraux Fran González et Ibrahima Camara.

les défenseurs Sime Vrsaljko, Mario Hermoso et Renan Lodi ; les milieux de terrain Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar, Héctor Herrera et Koke Resurrección ; et les attaquants Antoine Griezmann, Luis Suárez, Ángel Correa, Matheus Cunha et Joao Félix complètent l’appel de l’Atlético, dont l’expédition partira désormais pour Porto pour le match capital de ce mardi.