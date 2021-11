Surprise de Diwali ! Le gouvernement de Modi annonce une réduction des droits d’accise sur l’essence et le diesel – Voici combien coûtera le carburant maintenant

(fichier image)

A la veille de Diwali mercredi, le gouvernement indien a annoncé une réduction des droits d’accise sur l’essence et le diesel.

L’ANI a indiqué que les droits d’accise sur l’essence et le diesel seront respectivement réduits de 5 Rs et 10 Rs à partir de demain.

Des sources gouvernementales ont été citées disant que la réduction des droits d’accise sur le diesel sera le double de celle de l’essence et viendra comme un coup de pouce pour les agriculteurs au cours de la prochaine saison Rabi.

En outre, les États ont été invités à réduire la TVA sur l’essence et le diesel pour soulager les consommateurs.

Plus de détails attendus.

