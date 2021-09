in

James Gunn a également fait apparaître son frère, la femme de son frère et leurs enfants à côté de ses parents. Et surprise, ils se font aussi faucher par Ego the Living Planet. Gunn a également utilisé des membres de la famille comme des extraterrestres qui ont également été tués dans Guardians 2, donc personne ne semble avoir été laissé pour compte. Le cinéaste dit que sa famille aime mourir à l’écran, alors peut-être que nous les verrons périr à nouveau dans une future production.