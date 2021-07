Surprise, Jordan Peele révèle le titre, l’affiche et le casting du tueur pour son prochain film d’horreur

Cela fait un moment que Jordan Peele n’a pas choqué le monde avec un film comme Get Out or Us, bien qu’il ait prêté main-forte à d’autres films comme Candyman du réalisateur Nia DaCosta. Mais depuis un certain temps, un projet sans nom se cache au loin. Rassemblant un enfer d’un casting comprenant un casting mettant en vedette Daniel Kaluuya, Keke Palmer et Steven Yeun, tout le monde s’est demandé quel pourrait être le nom de ce film. Préparez-vous les amis, car nous avons maintenant la première affiche et le titre de ce nouveau film, et c’est un titre très simple : Non.