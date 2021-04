Surprise – Les bannières de la campagne 2020 de Donald Trump ont été fabriquées en Chine ⋆ .

Le président Donald Trump n’a pas caché ses opinions sur les entreprises américaines sous-traitant les emplois et la production dans des pays internationaux: il a critiqué l’envoi de travail ou d’affaires dans des pays comme la Chine et l’a présenté comme un sujet de discussion de premier plan depuis ses premiers jours de campagne.

C’est peut-être pourquoi il est si intéressant de voir maintenant ses propres bannières de réélection 2020 fabriquées en Chine. Continuez à faire défiler l’histoire complète.

«171103-hat-cap-rally-MAGA-trump.jpg» par r.nial.bradshaw est sous licence CC BY 2.0. Pour voir une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Le suivi du célèbre slogan MAGA est «Keep America Great!» Ici, il est cousu dans les drapeaux rouge, blanc et bleu, prêt pour la campagne électorale 2020 de Trump. Mais ces mêmes drapeaux, fabriqués dans l’est de la Chine, pourraient en fait être la cible des propres tarifs de Trump. Les femmes font fonctionner les machines à coudre pour ourler les drapeaux «Trump 2020» de la taille d’une serviette de plage, puis les plient et les regroupent pour l’expédition depuis la Jiahao Flag Co Ltd dans la province d’Anhui.

Flickr / Gage Skidmore / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/Le directeur de l’usine, Yao Yuanyuan, a déclaré avoir fabriqué environ 90000 bannières depuis mars, un nombre inhabituellement élevé pour cette période de l’année. Yao pense que la guerre commerciale sino-américaine a un impact majeur. Elle a dit: “C’est étroitement lié … Ils se préparent à l’avance, ils profitent du fait que les tarifs n’ont pas encore augmenté, avec des prix plus bas maintenant.”

«Donald Trump Rally 21/10/16» de Michael Candelori Photography est sous licence CC BY 2.0. Pour voir une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Les tarifs de l’administration Trump sur 34 milliards de dollars d’exportations chinoises ont fait l’objet de représailles similaires de Pékin, et la guerre commerciale se poursuit. À ce stade, potentiellement TOUTES les exportations chinoises vers l’Amérique – oui, même les bannières Trump – seront victimes des tarifs.

Flickr / Gage Skidmore / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Yao dit que les prix sont si bas que les acheteurs chinois et étrangers ne peuvent tout simplement pas leur résister. Elle dit également que «les ventes sont excellentes depuis 2015.» Mais les derniers mouvements de Trump dans la guerre commerciale menacent l’avantage de prix que les consommateurs ont appris à connaître et à aimer.

«Pres. Trump »Image via Flickr / La Maison Blanche Yao a déclaré:« S’il continue d’exiger des augmentations tarifaires comme il l’a fait, ou s’il continue d’être d’accord avec ceux qui sont contre la Chine, je ne serais certainement pas en mesure d’accepter (plus de commandes), ” elle a dit. «Tout le monde peut avoir un cœur patriotique, mais cela n’améliorera pas son économie, et à la place, cela pourrait nous amener à nous tirer une balle dans le pied.»

«Le voyage du président Trump à l’étranger» par la Maison Blanche est marqué sous CC PDM 1.0. Pour voir les conditions, visitez https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/Cette usine en particulier ne se limite pas à fabriquer uniquement des bannières électorales Trump. Il produit des drapeaux américains, ainsi que d’autres drapeaux nationaux et même des drapeaux de la fierté gay arc-en-ciel. La couturière présentée ci-dessous est que Sun Lijun n’est pas trop inquiète. Elle a déclaré: «Je sais que les tarifs de Trump visant la Chine auront un certain effet, mais nous ne sommes pas du tout inquiets, car nous produisons des drapeaux étrangers chaque jour.»

Flickr / La Maison Blanche / https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ Pour l’instant, le travail se poursuit. Les gens qui travaillent dans cette usine continuent de coudre les banderoles rouges, blanches et bleues, arborant la «grandeur» de Trump alors que nous nous précipitons vers les prochaines élections et essayons de résister aux tempêtes jusque-là.

