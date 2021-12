Surprise LOL de la marque de jouets d’un milliard de dollars ! pour créer sa propre place de marché NFT

MGA Entertainment, créateur du LOL Surprise le plus vendu ! dolls, s’associe à Ioconic, une entreprise qui aide les marques à se lancer dans l’industrie des jetons non fongibles (NFT), pour apporter LOL Surprise! à la blockchain au quatrième trimestre.

LOL Surprise ! a amassé 25 milliards de dollars de ventes au détail pour la société privée MGA, selon un communiqué de presse. Ioconic aide la marque à créer son propre marché où les utilisateurs peuvent frapper, acheter et vendre des NFT qui feront bientôt partie de la propriété du jouet. jeu de cartes à collectionner numérique à paraître. Les fans des poupées populaires de la marque pourront également connecter leurs achats physiques à la blockchain via des codes QR et afficher leur collection numériquement. avec nos clients et offrir une valeur sérieuse », a déclaré Isaac Larian, PDG et fondateur de MGA Entertainment. Le PDG d’Ioconic, Jamie Lewis, a noté que la société travaille sur « des mesures pour éviter les dépenses excessives et une sécurité très stricte » afin de créer un environnement sûr pour le jeune fan de LOL. base.